बरेली में दर्दनाक हादसा! दसवां संस्कार में गए तीन भाई बेहगुल नदी में समाए; एक की मौत

Bareilly News: बरेली में नानी का दसवां संस्कार करने पहुंचे तीन भाई बेहगुल नदी में नहाते समय डूब गए. एक की मौत हो गई. वही एक भाई को बचा लिया गया जबकि एक भाई लापता है. ठंड और कोहरे के चलते रेस्क्यू में मुश्किलें आ रही हैं.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Nov 14, 2025, 12:32 PM IST
बरेली न्यूज/अजय कश्यप :  उत्तर प्रदेश के बरेली में उस समय कोहराम मच गया जब नानी का दसवां संस्कार करने पहुंचे तीन भाइयों के साथ बड़ा हादसा हो गया. बेहगुल नदी में नहाने उतरे तीनों भाई अचानक तेज धारा की चपेट में आ गए. देर रात तक चली तलाश में एक भाई की मौत की पुष्टि हो चुकी है, दूसरा सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि तीसरे की तलाश अभी भी जारी है.

क्या है पूरा मामला ? 
जानकारी के मुताबिक, दसवां संस्कार संपन्न होने के बाद परिवार के लोग परंपरा के तहत बेहगुल नदी में नहाने उतरे थे. इसी दौरान अमन अचानक गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा. उसे डूबता देख उसके भाई मगन और गौरव तुरंत मदद के लिए नदी में कूद पड़े. मगन ने किसी तरह बाहर निकलकर राहत की सांस ली, लेकिन अमन तेज धारा में बह गया। दूसरी ओर, ठंड और घना कोहरा होने के कारण गौरव भी पानी में लापता हो गया. परिवार की चीख-पुकार सुनकर मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई और गोताखोरों को बुलाया गया.

अमन का शव मिला, गौरव का सुराग नहीं
काफी देर की मशक्क्त के बाद गोताखोरों ने अमन का शव नदी से बाहर निकाला.  पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. हालांकि, गौरव का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है. नदी में घना कोहरा और पानी का ठंडा तापमान तलाश अभियान में बड़ी बाधा बन रहे हैं.

गोताखोरों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी
स्थानीय प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर मौजूद है. गोताखोर लगातार गौरव की तलाश में नदी में उतर रहे हैं, लेकिन अब तक सफलता नहीं मिल पाई है. अधिकारियों के अनुसार, पानी में तेज बहाव और मौसम की खराबी के कारण खोज अभियान चुनौतीपूर्ण साबित हो रहा है.

गांव में मातम, परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल
दसवां संस्कार के बाद खुशी-गमी में डूबा परिवार अचानक दर्दनाक हादसे से टूट गया. गांव में मातम पसरा है और परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है. स्थानीय प्रशासन ने घटना को दुखद बताते हुए पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है.

