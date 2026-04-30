Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3199111
Zee UP-Uttarakhandबरेली

शाहजहांपुर में कार को टैंक करने टक्कर मारी, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले के लिए बीती रात काल बनकर आई. महज एक घंटे के भीतर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक हादसे में बाइक सवार पूरा परिवार खत्म हो गया, वहीं दूसरे हादसे में विदा होकर आ रही दुल्हन समेत तीन महिलाओं की जान चली गई.

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 30, 2026, 03:40 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहजहांपुर में कार को टैंक करने टक्कर मारी, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के लिए बीती रात काल बनकर आई. महज एक घंटे के भीतर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक हादसे में बाइक सवार पूरा परिवार खत्म हो गया, वहीं दूसरे हादसे में विदा होकर आ रही दुल्हन समेत तीन महिलाओं की जान चली गई.

दुल्हन की विदाई बनी अंतिम यात्रा
दरअसल, यह घटना थाना खुटार क्षेत्र के लखनऊ-पलिया हाईवे पर रौतापुर गांव के पास हुई. जानकारी के अनुसार, एक परिवार शादी समारोह के बाद दुल्हन को विदा कराकर स्विफ्ट डिजायर कार से घर लौट रहा था. कार जैसे ही रौतापुर के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक अनियंत्रित टैंकर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में नवविवाहित दुल्हन, उसकी जेठानी और ननद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घर में जिस दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां चीख-पुकार मच गई.

एक घंटे पहले भी हुआ था बड़ा हादसा
दुल्हन की कार के हादसे से ठीक एक घंटे पहले शाहजहांपुर में एक और रूह कंपा देने वाली घटना घटी थी. एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया था. इस हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के सभी चार लोगों की मौत हो गई. एक ही दिन में हुए इन दो बड़े हादसों ने जिले की यातायात व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों के कहर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं. 

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस प्रशासन की कार्रवाई
सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.  पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है.  अधिकारियों का कहना है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

यह भी पढ़ें : महाराजगंज: जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने पर खूनी संघर्ष, दूल्हे के भाई की मौत मामले में तीन गिरफ्तार

वाराणसी में आंधी-बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर तबाही ने छोड़े गहरे जख्म, एक की मौत
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Shahjahanpur News

Trending news

Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में कार को टैंक करने टक्कर मारी, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत
Kanpur Weather
44°C की तपिश में तड़पता कानपुर! चिड़ियाघर के बेजुबानों की बदली थाली
OP Rajbhar News
ओपी राजभर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, BJP नेताओं के खिलाफ टिप्पणी पड़ी भारी!
Gorakhpur News
ममता हुई दफन, इंसानियत शर्मसार, मिट्टी के नीचे मिली महिला और नवजात की लाशें
Shahjahanpur news Hindi
डोली के इंतजार में पहुंची दूल्हे की अर्थी...फेरों से पहले मौत, मातम में बदली खुशियां
Maharajganj News
जयमाल के दौरान फोटो खिंचवाने पर, दूल्हे के भाई की मौत मामले में तीन गिरफ्तार
bijnor news
बिजनौर में नकली किन्नर की पिटाई, असली किन्नरों ने रंगे हाथों पकड़ा
Varanasi News
वाराणसी में आंधी-बारिश से मौसम हुआ सुहाना, पर तबाही ने छोड़े गहरे जख्म, एक की मौत
Maharajganj News
अधिवक्ता से छिनैती की कोशिश नाकाम, ग्रामीणों ने दिखाई बहादुरी , आरोपी गिरफ्तार
ballia news
बलिया में आंधी-तूफान का कहर: गंगा पर बना पीपा पुल टूटा, 5 लोगों को बचाया गया