शाहजहांपुर में कार को टैंक करने टक्कर मारी, दुल्हन समेत तीन महिलाओं की मौत, चार गंभीर रूप से घायल

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के लिए बीती रात काल बनकर आई. महज एक घंटे के भीतर हुए दो अलग-अलग सड़क हादसों ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है. जहां एक हादसे में बाइक सवार पूरा परिवार खत्म हो गया, वहीं दूसरे हादसे में विदा होकर आ रही दुल्हन समेत तीन महिलाओं की जान चली गई.

दुल्हन की विदाई बनी अंतिम यात्रा

दरअसल, यह घटना थाना खुटार क्षेत्र के लखनऊ-पलिया हाईवे पर रौतापुर गांव के पास हुई. जानकारी के अनुसार, एक परिवार शादी समारोह के बाद दुल्हन को विदा कराकर स्विफ्ट डिजायर कार से घर लौट रहा था. कार जैसे ही रौतापुर के पास पहुंची, सामने से आ रहे एक अनियंत्रित टैंकर ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. इस हादसे में नवविवाहित दुल्हन, उसकी जेठानी और ननद की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई. घर में जिस दुल्हन के स्वागत की तैयारियां चल रही थीं, वहां चीख-पुकार मच गई.

एक घंटे पहले भी हुआ था बड़ा हादसा

दुल्हन की कार के हादसे से ठीक एक घंटे पहले शाहजहांपुर में एक और रूह कंपा देने वाली घटना घटी थी. एक तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार परिवार को रौंद दिया था. इस हादसे में बाइक पर सवार एक ही परिवार के सभी चार लोगों की मौत हो गई. एक ही दिन में हुए इन दो बड़े हादसों ने जिले की यातायात व्यवस्था और तेज रफ्तार वाहनों के कहर पर सवालिया निशान लगा दिए हैं.

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पुलिस प्रशासन की कार्रवाई

सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस ने टैंकर को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है और घायलों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं.

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