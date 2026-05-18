पीलीभीत में दर्दनाक हादसा: नदी में ट्रैक्टर से स्टंट करते समय पलटा वाहन, इकलौते बेटे की दबने और डूबने से मौत

पीलीभीत न्यूज/एम.डी. तारिक: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां दियूरिया कोतवाली क्षेत्र में माला नदी में ट्रैक्टर धोने के दौरान स्टंट करना एक युवक को भारी पड़ गया. स्टंट के चक्कर में युवक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह ट्रैक्टर से नीचे गिर गया. इसके बाद पानी में ट्रैक्टर पलटने के कारण वह उसके नीचे दब गया और डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची. पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से काफी मशक्कत के बाद युवक के शव को नदी से बाहर निकाला और कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल पुलिस घटना की पूरी जांच में जुट गई है.

क्या है पूरा मामला ?

मिली जानकारी के मुताबिक, मृतक युवक की पहचान राजेश के रूप में हुई है, जो बिलसंडा थाना क्षेत्र के मुड़िया बिलहरा गांव का रहने वाला था. राजेश दियूरिया कोतवाली इलाके में स्थित एक ईंट-भट्ठे पर ट्रैक्टर चलाने यानी ड्राइवरी का काम करता था. बताया जा रहा है कि राजेश अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। उसकी मौत की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है. इकलौते बेटे को खोने के बाद माता-पिता और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, और पूरे गाँव में मातम पसरा हुआ है.

जानिए कैसे हुआ यह दर्दनाक हादसा

घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि राजेश रोज की तरह ट्रैक्टर लेकर माला नदी के कामघाट पुल के नीचे उसे धोने के लिए गया था. ट्रैक्टर की धुलाई करते समय अचानक उसके दिमाग में स्टंट करने का विचार आया. वह पानी के बीच में ही ट्रैक्टर से खतरनाक स्टंट करने लगा. इसी दौरान अचानक स्टीयरिंग पर से राजेश का नियंत्रण खो गया और स्टीयरिंग उसके हाथ से छूट गया.

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मौके पर मौजूद चश्मदीदों के अनुसार, स्टीयरिंग छूटने के बाद ट्रैक्टर बिना ड्राइवर के खुद-ब-खुद पानी में चलने लगा. वहां मौजूद लोगों ने खतरे को भांपते हुए राजेश को चिल्लाकर पीछे हटने और दूर रहने की सलाह दी. लेकिन राजेश ने किसी की बात नहीं मानी और वह घूमते हुए ट्रैक्टर पर दोबारा चढ़ने की कोशिश करने लगा. इसी कोशिश में राजेश का पैर फिसल गया और वह सीधे चलते ट्रैक्टर के नीचे आ गया. इसी बीच अनियंत्रित ट्रैक्टर पानी में ही पलट गया, जिससे राजेश उसके भारी पहिये के नीचे बुरी तरह दब गया और पानी में डूब गया.

अस्पताल में डॉक्टरों ने युवक को घोषित किया मृत

नदी में ट्रैक्टर पलटने और चीख-पुकार मचने के बाद आसपास के ग्रामीण तुरंत मौके पर दौड़े. घटना की जानकारी तुरंत दियूरिया कोतवाली पुलिस को दी गई. पुलिस ने बिना वक्त गंवाए ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया और कड़ी मशक्कत के बाद राजेश को ट्रैक्टर के नीचे से निकालकर नदी से बाहर लाया गया. पुलिस और ग्रामीण उसे तुरंत दियूरिया के सरकारी अस्पताल लेकर गए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी.अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद राजेश को मृत घोषित कर दिया. इस हादसे ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि चंद पलों का शौक और लापरवाही कितनी जानलेवा साबित हो सकती है.