करोड़ों का खेल और चपरासी पर फोड़ा ठीकरा! पीलीभीत में गबन केस में ट्रेजरी ऑफिसर ने कबूली लापरवाही

Pilibhit News: पीलीभीत में डीआईओएस कार्यालय में 1 करोड़ 2 लाख रुपये घोटाले में घिरे ट्रेजरी ऑफिसर सुरेश कुमार यादव ने अपनी गलती मान ली है. सुरेश कुमार ने कहा कि उनके पास वर्कलोड ज्यादा था, पूरे जिले का कार्य देख रहा था, इसलिए गलती हो गई. फिजिकल वेरिफिकेशन के सवाल पर उन्होंने कहा कि अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाया, उसके लिए अब क्या कर सकता हूं. साथ ही उन्होंने कहा कि ट्रेजरी कार्यालय के पास ऐसा कोई टूल किट नहीं है जिससे पता चल सके कि जिस नाम में पैसा जा रहा है, उसका ही अकाउंट है या किसी अन्य का.

एक करोड़ दो लाख रुपये का गबन का मामला

दरअसल, जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार ने अपने चपरासी इल्हाम शम्सी और उसकी पत्नी अर्शी खातून के खिलाफ 1 करोड़ दो लाख रुपये गबन का मुकदमा लिखवाया है. मुकदमे में कहा गया है कि ट्रेजरी कार्यालय से 1 करोड़ 2 लाख रुपये चपरासी इलहाम शम्सी और उसकी अर्शी खातून ने गबन कर लिया. इस मामले में ट्रेजरी ऑफिसर सुरेश कुमार यादव कैमरे पर खुद फंस गए. बोले वर्कलोड ज्यादा था. पूरे जिले का काम देख रहा था, गलती हो गई. फिजिकल वेरिफिकेशन पर सवाल किया तो कहने लगे कि अब क्या कर सकता हूं, दायित्व नहीं निभा पाया. इतना ही नही यहां तक कहा कि ट्रेजरी के पास कोई टूल किट नहीं कि देख सके की पैसा सही अकाउंट में जा रहा है या किसी फेक अकाउंट में.

लेखा अधिकारी का भी था चार्ज

मजेदार बात ये है जब ये घोटाला हो रहा था, तब डीआईओएस दफ्तर के लेखा अधिकारी का चार्ज भी ट्रेजरी ऑफिसर सुरेश यादव के पास था. फिर चपरासी अकेला इतना बड़ा खेल कैसे कर सकता है? साफ है कि जिला विद्यालय निरीक्षक राजीव कुमार ने चपरासी और उसकी पत्नी अर्शी को मोहरा बनाकर ट्रेजरी ऑफिसर, खुद और बाकी कर्मचारियों को बचाने की कोशिश की है. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है.

यह है पूरा मामला

बता दें कि बीसलपुर के जनता इंटर कॉलेज के चपरासी ने इल्हाम शम्सी ने डीआइओएस दफ्तर में संबद्ध रहकर सरकारी खजाने में सेंध लगाने का काम किया. इल्हाम ने अपनी पत्नी अर्शी के खाते में 1.01 करोड़ रुपये एनईएफटी से ट्रांसफर करा दिए. आरोपित ने 98 ट्रांजेक्शन के माध्यम से यह पूरा खेल किया. जब बैंक शाखा प्रबंधक ने यह पूरा मामला प्रशासनिक अधिकारियों को बताया तो हाथ पांव फूल गए. पूरे मामले में डीएम ने सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी से जांच कराई. इसमें आरोप तय होने पर गबन के आरोपित इल्हाम व उसकी पत्नी अर्शी खातून पर एफआईआर दर्ज कराई गई. गौर करने वाली बात है कि ये एफआईआर डीआईओएस ने दर्ज कराई. अब उन्होंने सारा आरोप खुद स्वीकार कर लिया है.

