थाने में पढ़ा गया निकाह, 35 दिन बाद वहीं मिला तीन तलाक! बरेली में सनसनीखेज मामला

इनके खिलाफ एफआईआर

नामजद आरोपियों में इमरान रजा खां पुत्र तस्लीम रजा खां, तस्लीम रजा खां पुत्र स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, रुबी पत्नी तस्लीम रजा खां, गुडिया पुत्री स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, सलीम उर्फ पप्पन रजा खां पुत्र स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, सानिया खान पुत्री तस्लीम रजा खां और जोहा पुत्री सलीम उर्फ पप्पन रजा खां शामिल हैं. पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में न्याय की मांग की है. उसका कहना है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है और उसके पिता नहीं हैं. उसने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि उसके साथ जो कुछ हुआ, उसकी पूरी सच्चाई जांच में सामने आनी चाहिए. उसने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है.