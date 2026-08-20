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थाने में पढ़ा गया निकाह, 35 दिन बाद वहीं मिला तीन तलाक! बरेली में सनसनीखेज मामला

Bareilly News: बरेली में शादी के बाद 10 लाख रुपये और स्कॉर्पियो-N की मांग पूरी न करने पर तीन तलाक देने का मामला सामने आया है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 20, 2026, 11:11 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:11 PM IST
थाने में पढ़ा गया निकाह, 35 दिन बाद वहीं मिला तीन तलाक! बरेली में सनसनीखेज मामला
Image Credit: Social Media

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