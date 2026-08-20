थाने में पढ़ा गया निकाह, 35 दिन बाद वहीं मिला तीन तलाक! बरेली में सनसनीखेज मामला

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Bareilly News: बरेली में निकाह और तीन तलाक से जुड़ा एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसमें जिस थाने में 18 मई को निकाह हुआ था, करीब 35 दिन बाद उसी थाना परिसर में तीन तलाक देने का आरोप लगा है. पूरे मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
यह है पूरा मामला
18 साल की युवती आलिया का आरोप है कि 12वीं में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात ब्लू मून मैरिज हॉल के मालिक तस्लीम रजा के बेटे इमरान रजा खां से हुई थी. दोनों के बीच प्रेम संबंध बने और युवती के मुताबिक करीब दो साल तक दोनों लिव-इन में रहे. शादी से इनकार करने पर उसने दिसंबर 2025 में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद शादी के लिए राजी हुए और 18 मई 2026 को किला थाने में निकाह हुआ.
10 लाख रुपये और कार की मांग
आरोप है कि शादी के बाद 10 लाख रुपये नकद और स्कॉर्पियो-N की मांग शुरू कर दी गई. विरोध करने पर मारपीट और धमकी दी गई. 22 जून को पुलिस ने दोनों पक्षों को किला थाने बुलाया. पीड़िता का आरोप है कि बातचीत के दौरान थाना परिसर के बाहर उसे तीन तलाक दे दिया गया. अब 16 अगस्त को किला थाने में पति समेत सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. पीड़िता ने CM योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है.
2024 में हुआ था निकाह
पीड़िता आलिया (18) सीबीगंज थाना क्षेत्र में नूरी मस्जिद के पास बुधौलिया की रहने वाली है. उसके मुताबिक, उसकी बड़ी बहन साजिया का निकाह 1 मार्च 2024 को मिनी बाईपास स्थित ब्लू मून मैरिज हॉल में हुआ था. निकाह में मैरिज हॉल के मालिक तस्लीम रजा भी परिवार के साथ शामिल हुए थे. आलिया का कहना है कि इसी कार्यक्रम के दौरान तस्लीम रजा ने उसे अपने पास बुलाया और अपने बेटे इमरान को दिखाते हुए कहा कि लड़की सुंदर है, क्या तुम्हें पसंद है. इसके बाद इमरान और आलिया के बीच बातचीत शुरू हुई.
दो साल तक लिव-इन में रहे
पीड़िता के मुताबिक, इमरान उसे अलग-अलग जगहों पर घुमाने ले जाने लगा। उसका आरोप है कि मैरिज हॉल में भी उसके साथ कई बार संबंध बनाए गए. आलिया के अनुसार, इसके बाद दोनों करीब दो साल तक लिव-इन में रहे. इस दौरान उसने कई बार इमरान से शादी करने की बात कही, लेकिन मामला लगातार टलता रहा. आलिया का आरोप है कि जब उसने इमरान से शादी के लिए दबाव बनाया तो उसने शादी करने से इनकार कर दिया. इसके बाद इमरान के परिवार के लोगों ने उसके साथ मारपीट की और उसे धमकाया.
जान का खतरा बताया
पीड़िता के मुताबिक, उससे कहा गया कि वह इमरान की जिंदगी से दूर चली जाए, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है. आलिया का कहना है कि उसके पिता नहीं हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति भी कमजोर है. उसने इमरान और उसके परिवार से शादी के लिए काफी मिन्नतें की, लेकिन उसकी बात नहीं मानी गई. थाना किला पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर पति इमरान रजा खां समेत सात लोगों को नामजद किया है.
इनके खिलाफ एफआईआर
नामजद आरोपियों में इमरान रजा खां पुत्र तस्लीम रजा खां, तस्लीम रजा खां पुत्र स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, रुबी पत्नी तस्लीम रजा खां, गुडिया पुत्री स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, सलीम उर्फ पप्पन रजा खां पुत्र स्वर्गीय नवाब दूल्हा खां, सानिया खान पुत्री तस्लीम रजा खां और जोहा पुत्री सलीम उर्फ पप्पन रजा खां शामिल हैं. पीड़िता ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मामले में न्याय की मांग की है. उसका कहना है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से है और उसके पिता नहीं हैं. उसने पुलिस से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है. पीड़िता का कहना है कि उसके साथ जो कुछ हुआ, उसकी पूरी सच्चाई जांच में सामने आनी चाहिए. उसने सीएम योगी से मदद की गुहार लगाई है.
मुलाकात से FIR तक
1 मार्च 2024: आलिया की बड़ी बहन साजिया का निकाह मिनी बाईपास स्थित ब्लू मून मैरिज हॉल में हुआ. इसी निकाह में आलिया की इमरान से पहली मुलाकात हुई.
2024 से 2025: पीड़िता के मुताबिक, इमरान और आलिया के बीच प्रेम संबंध बने. दोनों साथ घूमने लगे और करीब दो साल तक लिव-इन में रहे.
1 दिसंबर 2025: आलिया ने थाना प्रेमनगर में इमरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. FIR में BNS और POCSO एक्ट की धाराओं का उल्लेख किया गया.
दिसंबर 2025 के बाद: पीड़िता के मुताबिक, पुराने मुकदमे से बचने के लिए इमरान शादी करने के लिए तैयार हुआ.
18 मई 2026: आलिया और इमरान का थाना किला में निकाह हुआ.
7 जून 2026: दहेज उत्पीड़न और विवाद को लेकर आलिया ने थाना किला में प्रार्थना पत्र दिया.
22 जून 2026: पुलिस ने दोनों पक्षों को थाना किला बुलाया. पीड़िता का आरोप है कि थाना परिसर के बाहर उसे गाली-गलौज की गई और तीन तलाक दे दिया गया.
16 अगस्त 2026: आलिया की शिकायत पर थाना किला में इमरान समेत सात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई.
20 अगस्त 2026: पीड़िता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरी घटना का खुलासा किया.