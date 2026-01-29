बढ़ते बिजली बिल ने मेरी जिंदगी तबाह कर दी है, चुका नहीं पाऊंगा....और किसान ने मौत को लगा लिया गले

Shahjahanpur News: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक सामने आया है, जहां बिजली के भारी बिल से परेशान एक किसान ने आत्महत्या कर ली. घटना थाना पुवाया क्षेत्र के नाहिल गांव की है. किसान ने बिजली का बिल न चुका पाने के कारण यह कदम उठाया. मृतक की जेब से मिले सुसाइड नोट ने प्रशासन और सरकार के सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

जानें पूरी खबर ?

परिजनों के अनुसार, मृतक किसान लंबे समय से आर्थिक तंगी से जूझ रहा था. खेती पर निर्भर किसान पर बिजली विभाग का भारी बकाया था, जिसे चुकाने में वह असमर्थ था. लगातार नोटिस और बढ़ते दबाव ने उसे मानसिक रूप से तोड़ दिया. परिजनों का कहना है कि किसान कई दिनों से तनाव में था और बार-बार बिजली बिल को लेकर चिंता जताता रहता था.

सीएम योगी से लगाया था गुहार

घटना के बाद पुलिस को मृतक की जेब से एक सुसाइड नोट मिला है. सुसाइड नोट में किसान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बिजली का बिल माफ करने की गुहार लगाई है. नोट में लिखा गया है कि वह गरीब किसान है और बढ़ते बिजली बिल ने उसकी जिंदगी तबाह कर दी.किसान ने अपनी मौत के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया, लेकिन सिस्टम से राहत न मिलने की पीड़ा जरूर जाहिर की है.

सूचना पर पहुंची पुलिस, शव कब्जे में

घटना की सूचना मिलते ही थाना पुवाया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. पुलिस ने सुसाइड नोट को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है. मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.

गांव में शोक और आक्रोश का माहौल

किसान की आत्महत्या के बाद नाहिल गांव में शोक की लहर दौड़ गई है. ग्रामीणों में बिजली विभाग और सरकारी व्यवस्था को लेकर नाराजगी देखी जा रही है. ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते किसान को राहत मिल जाती तो उसकी जान बच सकती थी.

जांच में जुटी पुलिस

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. साथ ही यह भी देखा जा रहा है कि मृतक पर कितना बिजली बिल बकाया था और क्या उसे कोई सरकारी राहत मिल सकती थी.

