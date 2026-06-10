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उत्तर प्रदेश: दो अलग-अलग मुठभेड़ों में दो अपराधी घायल, पुलिस की बड़ी कार्रवाई

Shahjahanpur News: यूपी में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस का सख्त रुख देखने को मिला है. राज्य के शाहजहांपुर और औरैया जिलों में हुई पुलिस मुठभेड़ में दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:44 AM IST
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