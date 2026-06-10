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शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को लेकर पुलिस का सख्त रुख देखने को मिला है. राज्य के शाहजहांपुर और औरैया जिलों में हुई पुलिस मुठभेड़ में दो कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है. दोनों ही मामलों में अपराधियों के पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
1 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार
शाहजहांपुर जिले के खुटार थाना क्षेत्र में एक बेहद ही शर्मनाक और हृदय विदारक घटना सामने आई है. यहां गुड्डू नाम के एक व्यक्ति ने घर में सो रही मात्र एक साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. दोपहर करीब 3:00 बजे हुई इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों में आरोपी के प्रति भारी गुस्सा व्याप्त हो गया.
घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गुड्डू मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की और देर रात तक उसकी तलाश में दबिश दी. मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मैलानी रोड के पास आरोपी को घेर लिया. पुलिस से खुद को घिरा देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई. घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, दुष्कर्म की शिकार पीड़िता बच्ची को भी गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.
हत्या का आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल
इधर, औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र में भी पुलिस और एक हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ होने की खबर है. यहां हत्या के एक मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान पकड़ा है. इस दौरान पुलिस की गोली आरोपी के पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया. उसे तुरंत इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है.
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