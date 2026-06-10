घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी गुड्डू मौके से फरार हो गया. पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल जांच शुरू की और देर रात तक उसकी तलाश में दबिश दी. मुखबिर से मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने मैलानी रोड के पास आरोपी को घेर लिया. पुलिस से खुद को घिरा देख आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी. बचाव में पुलिस की ओर से की गई जवाबी फायरिंग में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लग गई. घायल अवस्था में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती कराया है. वहीं, दुष्कर्म की शिकार पीड़िता बच्ची को भी गंभीर हालत में अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर उसकी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.