Bareilly News: धान की बोरियों से कैसे खत्म हुई 2 मजूदरों की जिंदगी! पढ़ें राइस मिल में क्या-क्या हुआ?

अजय कश्यप/बरेली : बरेली में एक दर्दनाक हादसा हुआ है. धान की बोरिया निकालते समय दो मजदूर बोरियों के नीचे दब गए जिससे उनकी मौत हो गई. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी और चीखपुकार मच गई. किसी तरह वहां पर मौजूद साथी मजदूरों ने दोनों को निजी अस्पताल पहुंचाया. जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई. घटना से आहत परिजनों ने राइस मिल मालिक पर लापरवाही का आरोप लगाया है. परिजनों की तहरीर पर धान मिल मलिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. वहीं पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेजा.

कैसे हुआ हादसा

ये हादसा देवरनिया थाना क्षेत्र के रिछा में स्थित मुस्कान राइस मिल में हुआ. मृतकों की पहचान खिरनी गांव के रहने वाले सर्वेश और विनोद कुमार के रूप में हुई है. दोनों मुस्कान राइस मिल में धान की बोरियों को लगाने और निकालने का काम करते थे. जानकारी के मुताबिक रविवार को दोनों धान कुटाई के लिए बोरियां निकाल रहे थे. अचानक एक-दूसरे के ऊपर रखी बोरियां का चट्टा भरभराकर उनके ऊपर गिर गया. दोनों उसके नीचे बुरी तरह दब गए. चीख पुकार सुनकर वहां पर मौजदू मजदूर मौके पर पहुंचे. इन बोरियों का वजन करीब 50-50 किलो था जिसे हटाने में समय लगा. मजदूरों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला और आनन-फानन निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया.

परिवार ने लगाए राइस मिल पर आरोप

कोतवाली प्रभारी अशुतोष द्विवेदी कहना है कि इस मामले में सर्वेश के भाई पप्पू पुत्र बाबूराम की तहरीर पर राइस मिल मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है. सर्वेश के परिजनों का आरोप है कि राइस मिल मालिक ने नीचे से बोरी निकालने का निर्देश दिया था. जिससे ऊपर रखीं बोरियां अचानक मजदूरों के ऊपर गिर पड़ा. पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

