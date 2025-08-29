Rampur News: रामपुर में बवाल! पुलिस के सामने प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष भिड़े, पथराव में 8 लोग घायल
बरेली

Rampur News: रामपुर में बवाल! पुलिस के सामने प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष भिड़े, पथराव में 8 लोग घायल

Rampur News: रामपुर में प्रधान और पूर्व प्रधान के पक्ष आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों से चले लाठी-डंडे और पथराव में पुलिसकर्मी भी घायल हो गए. तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 29, 2025, 11:56 PM IST
Rampur Police
Rampur Police

Rampur News: रामपुर में टांडा क्षेत्र के हमीरपुर गांव में विकास कार्य के सत्यापन के दौरान बवाल हो गया. यहां प्रधान और पूर्व प्रधान आपस में भिड़ गए. दोनों पक्षों से लोग आमने-सामने आ गए. एक-दूसरे पर लाठी-डंडे चलाए. पथराव और मारपीट में दोनों पक्षों से 8 लोग घायल हुए हैं. सभी घायलों को अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है. तनाव को देखते हुए गांव में फोर्स तैनात कर दी गई है. 

यह है पूरा मामला 
दरअसल, तहसील टांडा क्षेत्र के ग्राम हमीरपुर के ग्राम प्रधान के खिलाफ नाजिर अली सहित दर्जनों लोगों द्वारा विकास कार्य की शिकायत की गई थी. इसके लिए प्रशासन की ओर से दो लोगों की टीम गठित की गई थी. इसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याग अधिकारी, अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण रामपुर को जांच के लिए नियुक्त किया गया था. शिकायत के आधार पर विकास कार्यों की जांच के लिए ये अफसर हमीरपुर मंडारा खुशहालपुर पहुंचे थे. 

प्रधान और पूर्व प्रधान पक्ष के लोग आमने-सामने आ गए 
आरोप है कि जैसे ही टीम गांव में पहुंची और शिकायतकर्ताओं को बुलाया गया. दोनों पक्षों को बुलाकर विकास कार्यों की जांच शुरू की गई. इस दौरान पूर्व प्रधान और वर्तमान प्रधान सहित दोनों पक्षों के लोग भी आ गए और दोनों पक्षों में विकास कार्यों को लेकर जमकर हंगामा खड़ा हो गया. कुछ ही देर बाद हंगामा इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के लोग आमने-सामने आ गए. दोनों पक्षों में जमकर हाथापाई शुरू हो गई. 

पुलिस टीम पर भी हमला कर दिया 
मारपीट करते हुए लाठी-डंडे से हमला कर पथराव शुरू कर दिया. बवाल की सूचना किसी ने पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन हमलावर पुलिस पर हावी हो गए और हमला कर दिया. इस दौरान हमले में सिपाही सचिन, पूर्व प्रधान पक्ष से नूर हसन, जुनैद, इकरार हुसैन और प्रधान पक्ष से वकील अहमद, शकील अहमद, वकील, जाकिर सहित 8 लोग घायल हो गए. पुलिस ने दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है. 

Rampur News

