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बदायूं में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत, मेंथा के टैंक में सफाई करने उतरे थे

Baduan News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो भाइयों की मौत हो गई. दोनों भाई मेंथा के टैंक में सफाई करने उतरे थे. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jun 05, 2026, 01:05 PM IST
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बदायूं
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अमित अग्रवाल/बदायूं:  बदायूं जिले के फैजगंज बेहटा थाना क्षेत्र के सुरेनी पापड़ी गांव में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे ने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. मेंथा प्लांट की टंकी की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से दो सगे भाइयों की मौत हो गई, जबकि तीसरे भाई की हालत गंभीर बनी हुई है. घटना के बाद गांव में मातम का माहौल है और पीड़ित परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.

एक-दूसरे को बचाने में फंस गए तीनों भाई
मिली जानकारी के अनुसार गांव निवासी जयवीर यादव (32), राजेश यादव (22) और मनवीर यादव (26) मेंथा प्लांट को दोबारा शुरू करने की तैयारी के तहत टंकी की सफाई कर रहे थे. बताया जा रहा है कि सफाई के दौरान सबसे पहले एक भाई टंकी के भीतर बेहोश होकर गिर पड़ा. उसे बचाने के लिए दूसरा भाई अंदर गया, लेकिन वह भी जहरीली गैस की चपेट में आ गया. इसके बाद तीसरा भाई दोनों को बचाने के लिए टंकी में उतरा, लेकिन उसकी भी हालत बिगड़ गई.

कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों को घटना की जानकारी हुई तो ग्रामीण मौके पर पहुंचे. काफी प्रयास के बाद तीनों भाइयों को टंकी से बाहर निकाला गया और तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आसफपुर पहुंचाया गया.

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अस्पताल पहुंचने से पहले टूटी सांसें
अस्पताल में चिकित्सकों ने जांच के बाद जयवीर यादव और राजेश यादव को मृत घोषित कर दिया. वहीं गंभीर रूप से अचेत मनवीर यादव की नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया. चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की जांच
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच में टंकी के भीतर जमा जहरीली गैस को हादसे का कारण माना जा रहा है.

सुरक्षा मानकों की अनदेखी 
ग्रामीणों का कहना है कि मेंथा प्लांट की टंकियों में सफाई के दौरान गैस जमा होने का खतरा बना रहता है. ऐसे कार्यों के लिए सुरक्षा उपकरण, ऑक्सीजन सपोर्ट और तकनीकी निगरानी आवश्यक होती है, लेकिन अक्सर इन नियमों का पालन नहीं किया जाता. इस हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

गांव में पसरा मातम
एक ही परिवार के दो जवान बेटों की मौत और तीसरे की गंभीर हालत से पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि ग्रामीण लगातार परिवार को सांत्वना देने पहुंच रहे हैं. मेहनत-मजदूरी कर परिवार का सहारा बने तीनों भाइयों के साथ हुए इस हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया है.

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