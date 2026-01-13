अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत,फैक्ट्री मालिक पर FIR की मांग

बदायूं न्यूज/कृष्णदेव कुमार: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक घटना सामने आई है. जहां मैंथा फैक्ट्री के परिसर में बने कमरे से तीन सिक्योरिटी गार्डों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

जानें कैसे और क्यों हुई घटना

दरअसल, बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित एक मैंथा फैक्ट्री के परिसर में तीन लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तीनों गार्डों ने कमरे के अंदर तसले में कोयला जलाया था. इसके बाद कमरे को अंदर से बंद कर वे सो गए.सुबह जब फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी पहुंचे तो दो अपने-अपने बिस्तरों पर बेसुध पड़े मिले. हिलाने पर कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है

परिजनों का हंगामा, हत्या का आरोप

घटना की सूचना मिलते ही गार्डों के परिजन फैक्ट्री पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही या साजिश के बिना एक साथ कई मौतें संभव नहीं हैं. आक्रोशित परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

पुलिस और प्रशासन मौके पर

सूचना मिलने पर उझानी थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भी मौके पर पहुंचे. SSP ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया. पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है.

फैक्ट्री पहले भी रह चुकी है विवादों में

गौरतलब है कि यही मैंथा फैक्ट्री कुछ महीने पहले भीषण आग की चपेट में आ चुकी है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था.अब एक बार फिर फैक्ट्री विवादों में आ गई है. पुलिस फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर रही है.

जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

SSP ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

