Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3072855
Zee UP-Uttarakhandबरेली

अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत,फैक्ट्री मालिक पर FIR की मांग

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक दर्दनाक घटना सामने आई है. जहां मैंथा फैक्ट्री के परिसर में बने कमरे से तीन सिक्योरिटी गार्डों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.यह फैक्ट्री पहले भी रह चुकी है विवादों में 

 

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 13, 2026, 12:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत,फैक्ट्री मालिक पर FIR की मांग

बदायूं न्यूज/कृष्णदेव कुमार: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से एक घटना सामने आई है. जहां मैंथा फैक्ट्री के परिसर में बने कमरे से तीन सिक्योरिटी गार्डों के शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया.

जानें कैसे और क्यों हुई घटना  
दरअसल, बदायूं के उझानी थाना क्षेत्र के गांव कुड़ा नरसिंहपुर स्थित एक मैंथा फैक्ट्री के परिसर में तीन लोगों की मौत हो गई. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तीनों गार्डों ने कमरे के अंदर तसले में कोयला जलाया था. इसके बाद कमरे को अंदर से बंद कर वे सो गए.सुबह जब फैक्ट्री के अन्य कर्मचारी पहुंचे तो दो अपने-अपने बिस्तरों पर बेसुध पड़े मिले. हिलाने पर कोई हरकत नहीं हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. शुरुआती जांच में दम घुटने से मौत की आशंका जताई जा रही है

परिजनों का हंगामा, हत्या का आरोप
घटना की सूचना मिलते ही गार्डों के परिजन फैक्ट्री पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया. परिजनों ने मौत को संदिग्ध बताते हुए हत्या का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि फैक्ट्री प्रबंधन की लापरवाही या साजिश के बिना एक साथ कई मौतें संभव नहीं हैं. आक्रोशित परिजनों ने शवों को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया और फैक्ट्री मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस और प्रशासन मौके पर
सूचना मिलने पर उझानी थाना पुलिस के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) भी मौके पर पहुंचे. SSP ने परिजनों से बातचीत कर उन्हें समझाने का प्रयास किया.  पुलिस का कहना है कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई है.

फैक्ट्री पहले भी रह चुकी है विवादों में
गौरतलब है कि यही मैंथा फैक्ट्री कुछ महीने पहले भीषण आग की चपेट में आ चुकी है, जिसमें बड़ा नुकसान हुआ था.अब एक बार फिर फैक्ट्री विवादों में आ गई है. पुलिस फैक्ट्री परिसर की सुरक्षा व्यवस्थाओं की भी समीक्षा कर रही है.

जांच जारी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार
SSP ने बताया कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है, ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके.

यह भी पढ़ें : Magh Mela App: ट्रेन की जानकारी से लेकर होटल बुकिंग तक, 24 घंटे हेल्प, एक क्लिक में 'डिजिटल गाइड' पर मिलेंगी ये सुविधाएं!
 

TAGS

Budaun News

Trending news

makar sankranti 2026
14 या 15 जनवरी, यूपी में मकर संक्रांति पर कब बंद रहेंगे बैंक, यहां जानिए
Mau latest news
सुप्रीम कोर्ट से MLA अब्बास अंसारी को बड़ी राहत, इस गंभीर मामले में सशर्त मिली जमानत
Budaun News
अंगीठी बनी काल ! बदायूं की मैंथा फैक्ट्री में तीन सुरक्षा गार्डों की दम घुटने से मौत
Voter id Mobile Number Link Process
घर बैठे चुटकियों में वोटर आईडी से जुड़ जाएगा मोबाइल नंबर, ये रहा पूरा प्रोसेस
Magh Mela 2026
ट्रेन टिकट से लेकर होटल बुकिंग तक,24 घंटे हेल्प, एक क्लिक में मिलेंगी ये सुविधाएं!
mirzapur news
लालच में रिश्तों का कत्ल, बेटे ने सौतेली मां और भाई को बेरहमी से उतारा मौत के घाट
UP Road Accidents
यूपी की सड़कों पर मौत का तांडव !अलग-अलग जिलों में हादसे, पांच लोगों की दर्दनाक मौत
AMU Student Suicide Case
सुसाइड से पहले पिता को VIDEO कॉल,बात करते फंदे से झूल गई AMU छात्रा,कैंपस में हड़कंप
mathura encounter
मथुरा में हत्यारोपी का हाफ एनकाउंटर, दोस्त संग रची थी पत्नी की हत्या की साजिश
Lucknow KGMU Case
KGMU में हड़ताल स्थगित, VC ने सीएम से की मुलाकात, FIR दर्ज होने का आश्वासन