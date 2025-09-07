Shahjahanpur News: बाढ़ में सेल्फी के चक्कर में डूबे दो युवक, पुलिस ने मौके पर पहुंच शुरू की तलाश

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में बाढ़ में सेल्फी और मौजमस्ती के चक्कर में दो युवक पानी में डूब गए. सूचना मिलते ही पुलिस ने उनकी तलाश के लिए गोतोखोरों को लगाया है. घटना थाना तिलहर क्षेत्र के राईखुर्द रिंगरोड की है. युवक कहां के रहने वाले थे और क्या करते थे इस बारे में भी अभी कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो सकी है. पुलिस युवकों के बारे में सभी तरह की जानकारी जुटाने के प्रयास में लगी है.

दो युवतियों ने नदी में छलांग लगाई

वहीं इससे पहले चौक कोतवाली क्षेत्र के गर्रा नदी पुल पर तो युवतियों खुदकुशी के इरादे से नदी में छलांग लगा दी. घटना शनिवार शाम की है. युवतियां नदी किनारे टहल रहीं थी. अचानक दोनों युवतियां पुल की रेलिंग पर चढ़ीं और नदी में छलांग लगा दी. युवतियों को छलांग लगाते देख आसपास के लोगों के होश उड़ गए. तुरंत पुलिस को खबर की गई.

युवतियों की तलाश में रेस्क्यू शुरू

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से युवतियों की तलाश के लिए रेस्क्यू शुरू कराया गया. नदी का बहाव तेज था, जिसकी वजह से घटों की मशक्कत के बाद भी युवतियां नहीं मिलीं. पुलिस को मौके से युवतियों की चप्पल ही मिली हैं. बता दें कि गर्रा नदी और खन्नोत नदी में डूबने की घटनाएं पहले भी हो चुकी है. और इस तरह की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं.

