शाहजहांपुर में बाल काटने से इनकार पर बवाल, वाल्मीकि समाज के विरोध पर पुलिस ने बंद कराईं दुकानें

शिवकुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल ना काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम नाइयों ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया है. बाल न काटने के मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है. इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया है. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक नाई ने बाल तो काट, लेकिन इसके बाद उस नाई को समाज से बहिष्कार की धमकी दिए जाने का आरोप है. विवाद के दौरान उसकी दुकान भी बंद करा दी गई.