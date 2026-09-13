शाहजहांपुर में बाल काटने से इनकार पर बवाल, वाल्मीकि समाज के विरोध पर पुलिस ने बंद कराईं दुकानें

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शिवकुमार/शाहजहांपुर: शाहजहांपुर में वाल्मीकि समाज के लोगों के बाल ना काटने को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. वाल्मीकि समाज के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम नाइयों ने उनके बाल काटने से इनकार कर दिया है. बाल न काटने के मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है. इसके बाद ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया. फिलहाल सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया है. पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक नाई ने बाल तो काट, लेकिन इसके बाद उस नाई को समाज से बहिष्कार की धमकी दिए जाने का आरोप है. विवाद के दौरान उसकी दुकान भी बंद करा दी गई.
शाहजहांपुर में नाई ने बाल काटने से इनकार किया
यह पूरा मामला निगोही ब्लॉक की ग्राम पंचायत जिंदपुरा का है. वाल्मीकि समाज के लोगों का कहना है कि वे भी हिंदू समाज का हिस्सा हैं और उनके साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बाल काटने से इनकार किए जाने के बाद उन्होंने विरोध जताया. विरोध के दौरान मौके पर काफी देर तक हंगामा चलता रहा. बताया गया कि पुलिस के हस्तक्षेप के बाद एक मुस्लिम नाई लोगों ने वाल्मीकि समाज के व्यक्ति के बाल काट दिए.
नाई का बहिष्कार किया
इसके बाद स्थिति उस समय और तनावपूर्ण हो गई, जब संबंधित नाई को समाज से बहिष्कृत करने और उसका तलाक कराने तक की धमकी दिए जाने का आरोप सामने आया. उसकी दुकान भी बंद करा दी गई. ग्रामीणों ने सवाल उठाया कि अगर सभी नागरिक समान हैं, तो उनके साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? हालांकि, पूरे मामले में दोनों पक्षों के आरोपों की वीडियो के माध्यम से पुष्टि हो गई है.
आपसी सौहार्द बनाए रखने की सलाह
पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और लोगों को किसी भी तरह का उपद्रव नहीं करने की हिदायत दी. फिलहाल पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत है. प्रशासन ने लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने और किसी भी तरह की अफवाह या विवाद को बढ़ावा न देने की अपील की है, लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों में छुआछूत की भावना को लेकर काफी नाराजगी है. पुलिस के मामले में जांच शुरू कर दी है.
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