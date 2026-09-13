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शाहजहांपुर में बाल काटने से इनकार पर बवाल, वाल्मीकि समाज के विरोध पर पुलिस ने बंद कराईं दुकानें

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर में वाल्मीकि समाज के युवक का मुस्लिम नाई द्वारा बाल काटने से इनकार करने पर विवाद बढ़ गया. पुलिस ने बीच बचाव कर दोनों पक्षों में समझौत कराया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 13, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 11:42 PM IST
शाहजहांपुर में बाल काटने से इनकार पर बवाल, वाल्मीकि समाज के विरोध पर पुलिस ने बंद कराईं दुकानें
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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