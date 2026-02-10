Shahjahanpur Accident: जालंधर से बहराइच जा रही डबल डेकर बस खाई में पलटी, मची चीख-पुकार, 18 से ज्यादा घायल

Shahjahanpur Accident: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. कोहरे के चलते डबल डेकर बस खाई में पलट गई. इस हादसे में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक बस पंजाब के जालंधर से बहराइच जा रही थी. बस में 90 लोग सवार थे. कहा जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी थीं. ये हादसा थाना खुटार के पूरनपुर रोड पर हुआ.

कहां हुआ हादसा

बस दुर्घटना का यह मामला थाना खुटार क्षेत्र के पूरनपुर रोड पर नवादिया मणिकांत गांव के पास का है. जहां सुबह तड़के पंजाब से बहराइच जा रही डबल डेकर बस घना कोहरा होने के चलते हाईवे के किनारे खाई में पलट गई. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. चीख पुकार के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बस से बाहर निकाला गया. बस में लगभग 90 सावरिया भरी थीं. बस पलटने से बस में सवार डेढ़ दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग सवार थे जो बहराइच जा रहे थे.

तीन घायलों की हालत गंभीर

सूचना के बाद मनके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां तीन की हालत गंभीर देखते हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना के बाद मौके पर जाम लग गया. बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थी. मौके पर राहत और बचाव का काम जारी रहा.

