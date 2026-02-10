Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3104145
Zee UP-Uttarakhandबरेली

Shahjahanpur Accident: जालंधर से बहराइच जा रही डबल डेकर बस खाई में पलटी, मची चीख-पुकार, 18 से ज्यादा घायल

Shahjahanpur Accident: शाहजहांपुर में कोहरे के चलते एक यात्रियों से भरी एक डबल डेकर बस खाई में पलट गई और कई लोग घायल हो गए. बस जालंधर से बहराइच जा रही थी.

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Feb 10, 2026, 08:58 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Shahjahanpur accident
Shahjahanpur accident

Shahjahanpur Accident: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में बड़ा सड़क हादसा हुआ है. कोहरे के चलते डबल डेकर बस खाई में पलट गई. इस हादसे में करीब डेढ़ दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं जिनमें तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है. घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक बस पंजाब के जालंधर से बहराइच जा रही थी. बस में 90 लोग सवार थे. कहा जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी थीं. ये हादसा थाना खुटार के पूरनपुर रोड पर हुआ.

कहां हुआ हादसा
बस दुर्घटना का यह मामला थाना खुटार क्षेत्र के पूरनपुर रोड पर नवादिया मणिकांत गांव के पास का है. जहां सुबह तड़के पंजाब से बहराइच जा रही डबल डेकर बस घना कोहरा होने के चलते हाईवे के किनारे खाई में पलट गई.  घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई.  चीख पुकार के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बस से बाहर निकाला गया. बस में लगभग 90 सावरिया भरी थीं. बस पलटने से बस में सवार डेढ़ दर्जन से ज्यादा सवारियां घायल हुई हैं जिनमें महिलाएं भी शामिल हैं. घायलों में सबसे ज्यादा मजदूरी करने वाले लोग सवार थे जो बहराइच जा रहे थे.

तीन घायलों की हालत गंभीर
 सूचना के बाद मनके पर पहुंची पुलिस ने घायलों का अस्पताल में भर्ती कराया है. जहां तीन की हालत गंभीर देखते हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है. घटना के बाद मौके पर जाम लग गया. बताया जा रहा है कि बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां भरी हुई थी.  मौके पर राहत और बचाव का काम जारी रहा.

Add Zee News as a Preferred Source

Meerut News: मेरठ में चल रहा था दवाओं का काला धंधा, 55 लाख की नशीली दवाएं बरामद, गोदाम मालिक गिरफ्तार

Hapur News: कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi    हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

up accidentSHAHJAHANPUR ACCIDENTShahjahanpur latest News

Trending news

Lucknow news
कुकीज के डिब्बों में बैंकॉक से लखनऊ लाया जा रहा था 'हरा नशा',करोड़ों की ड्रग्स बरामद
uttarakhand weather update
चमोली समेत इन 8 जिलों में बारिश-बर्फबारी का अलर्ट, हरिद्वार-ऊधम सिंह नगर में कोहरा
UP budget session
UP Breaking News Live: यूपी के बजट सत्र का आज दूसरा दिन, बाराबंकी दौरे पर CM योगी, पढ़ें यूपी की बड़ी खबरें
Hapur News
कार रोककर बदमाशों ने ताने हथियार, बाल-बाल बचे पूर्व मंत्री मदन चौहान, आरोपी फरार
Noida International Airport
UP को मिलने वाला है 5वां इंटरनेशनल एयरपोर्ट, टर्मिनल से लेकर रनवे तक का काम हुआ पूरा
Vrindavan Corridor
बांके बिहारी कॉरिडोर को मिली रफ्तार, ठाकुरजी के नाम हुईं 7 संपत्तियां
Premanand Maharaj
प्रेमानंद महाराज के भक्तों को बड़ी राहत! वृंदावन वाले बाबा का दर्शन पाना और भी आसान
Shamli news
दो नए गुजराती देश तोड़ रहे हैं... सस्पेंडेड अलंकार अग्निहोत्री का PM-शाह पर हमला
jalaun news
जालौन में BLO ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु, मानसिक उत्पीड़न और धमकी का आरोप
Abdul Rahman murder
राम मंदिर उड़ाने की साजिश रचने वाले की हत्या, फरीदाबाद जेल में आधी रात भिड़े दो कैदी