UP Accident: फतेहपुर में बेकाबू गाड़ी पंडाल में घुसी, युवक की मौत, बरेली में तेज रफ्तार कार पलटी, महिला की मौके पर मौत

अवनीश/अजय कश्यप/UP Accident: यूपी के फतेहपुर और बरेली में सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है. इन सड़क हादसों में कई लोग घायल हो गए हैं. फतेहपुर में एक कार तेरहवीं के लिए लगे पंडाल में घुस गई तो बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में आईवीआरआई के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सीतु अरोड़ा नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई. पढ़िए पूरी खबर

बेकाबू कार तेरहवीं के लिए लगे पंडाल में घुसी

यूपी के फतेहपुर के हुसैनगंज थानाक्षेत्र के गनपतपुर गांव में रविवार रात तेरहवीं संस्कार के लिए लगाए गए पंडाल में तेज रफ्तार कार घुस गई. कार की चपेट में आने से गांव के ही व्यक्ति की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए. दो लोगों की हालत गंभीर है और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. बताया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में था. पुलिस कार समेत चालक को हिरासत में लिया और पूछताछ की. घटना के बाद ग्रामीणों व रिश्तेदारों में अफरा-तफरी मच गई. हुसैनगंज थाना के गनपतपुर मजरे लालपुर की घटना.

तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, एक की मौत

बरेली के इज्जतनगर क्षेत्र में आईवीआरआई के पास एक तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सीतु अरोड़ा नामक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि कार में सवार तीन अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. हादसा इतना भयावह था कि कार कई बार पलटकर सड़क किनारे मलबे में तब्दील होकर थम गई. पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी में भी कैद हुई.

घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और तत्काल पुलिस को सूचना दी. इज्जतनगर पुलिस ने कार में फंसे सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया. डॉक्टरों ने सीतु अरोड़ा को मृत घोषित कर दिया, जबकि पारस, उनकी पत्नी भावना खेड़ा, और हनी उर्फ हर्षुल अरोड़ा की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है। सभी का शहर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है.

हादसे की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में सड़क किनारे पड़ी मिली. पुलिस का प्राथमिक अनुमान है कि वाहन अत्यधिक रफ्तार में था, जिस वजह से चालक नियंत्रण खो बैठा और कार कई बार पलट गई.घटना की सूचना मिलते ही घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए. हालांकि वे फिलहाल दुर्घटना पर बोलने की स्थिति में नहीं हैं. वहीं क्षेत्र के लोगों में देर रात हुए इस हादसे को लेकर गहरा अफसोस है, क्योंकि आईवीआरआई रोड पहले भी तेज रफ्तार और दुर्घटनाओं के लिए चर्चित रही है.