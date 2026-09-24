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तौकीर रजा के परिवार से मिले अजय राय, बोले- बरेली के मौलाना के साथ खड़ी कांग्रेस

Bareilly News: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बरेली पहुंचे और मौलाना तौकीर रजा के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने तौकीर रजा के बेटे को कानूनी मदद का भी भरोसा दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Sep 24, 2026, 09:19 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 09:19 PM IST
तौकीर रजा के परिवार से मिले अजय राय, बोले- बरेली के मौलाना के साथ खड़ी कांग्रेस
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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