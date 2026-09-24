तौकीर रजा के परिवार से मिले अजय राय, बोले- बरेली के मौलाना के साथ खड़ी कांग्रेस

तौकीर रजा के परिवार से मिले

बरेली की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर रात को बरेली पहुंचे और सौदागरान स्थित दरगाह आला हजरत के पास आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की. बरेली में पिछले साल 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर रजा लगभग पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं. अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय स्थानीय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के साथ आईएमसी प्रमुख मौलाना की राजा के घर पर उनके परिवार पर मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना तौकीर राजा के बेटे से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.