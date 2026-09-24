तौकीर रजा के परिवार से मिले अजय राय, बोले- बरेली के मौलाना के साथ खड़ी कांग्रेस

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अजय कश्यप/बरेली: बरेली पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने आईएमसी प्रमुख व बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा के परिवार से मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने कानूनी मदद करने का भरोसा दिलाते हुए भाजपा पर तीखा हमला बोला. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि भाजपा मौलाना के परिवार का उत्पीड़न कर रही है और जिसका भी उत्पीड़न होता है कांग्रेस उसके साथ खड़ी है.
तौकीर रजा के परिवार से मिले
बरेली की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार देर रात को बरेली पहुंचे और सौदागरान स्थित दरगाह आला हजरत के पास आईएमसी अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा के आवास पर उनके परिजनों से मुलाकात की. बरेली में पिछले साल 26 सितंबर को हुए बवाल के मामले में मौलाना तौकीर रजा लगभग पिछले 1 साल से जेल में बंद हैं. अब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय स्थानीय कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी के साथ आईएमसी प्रमुख मौलाना की राजा के घर पर उनके परिवार पर मिलने पहुंचे, जहां उन्होंने मौलाना तौकीर राजा के बेटे से मुलाकात कर हर संभव मदद का भरोसा दिलाया.
होमगार्ड भर्ती में दौड़ के समय सीतापुर के युवक की मौत
वहीं, सीतापुर पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने लखनऊ होमगार्ड भर्ती में दौड़ के समय हुई सीतापुर के युवक की मौत के मामले में परिजनों से मुलाकात की. मुलाकात के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में युवक योगेंद्र के गले में पानी की बोतल मिलना साबित करता है कि उसकी हत्या की गई.
50 लाख रुपये और नौकरी की मांग
इतना ही नहीं वहां लगे सीसीटीवी फुटेज गायब हैं. भर्ती में जो भी पुलिसकर्मी लगाए गए हैं, उनकी जांच कर कार्रवाई की जाए. वहीं, अजय राय ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपये और एक नौकरी की मांग की है. अजय राय ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी हमला बोला, उन्होंने कहा कि राहुल वोट चोरी पर लगातार बताते रहे कि कैसे वोट चोरी हो रही है. मोदी और संघ के दबाव में चुनाव आयोग ने सभी चुनाव कराए हैं. चुनाव रद्द होने चाहिए ज्ञानेश कुमार को बर्खास्त किया जाए और जेल भेजा जाए.