Pilibhit Encounter: पीलीभीत में 1.75 लाख का इनामी शूटर शिवम ढेर, दो मर्डर समेत 12 मामलों में था वांछित

25 हजार का इनामी गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल, अवैध तमंचे समेत गिरफ्तार

अलीगढ़ थाना जवां और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी वांछित गोकश फरमान पुत्र शाहिद निवासी शाहजमाल, थाना रोरावर को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद हुई है. आरोपी के खिलाफ थाना क्वार्सी में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे हैं. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में थाना जवां पर अलग से मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.