Pilibhit Encounter: पीलीभीत में 1.75 लाख का इनामी शूटर शिवम ढेर, दो मर्डर समेत 12 मामलों में था वांछित

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मोहम्मद तारिक/पीलीभीत: यूपी के पीलीभीत के बिलसंडा में व्यापारी पप्पू हत्याकांड का आरोपी 1.75 लाख का इनामी सुपारी शूटर शिवम शनिवार रात पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो गया. वह दो हत्याओं समेत 12 मुकदमों में वांछित था और एक और वारदात को अंजाम देने बिलसंडा पहुंचा था. बदमाशों की फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी भी घायल हो गए हैं. घायल बदमाश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. उसकी पहचान शिवम उर्फ सरबजीत के रूप में हुई है.
कहां हुई मुठभेड़
थाना बिलसंडा क्षेत्र के शीतलपुर मरोरी जंगल के पास मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी. मोटरसाइकिल पर सवार दो बदमाशों ने पुलिस पर जानलेवा फायरिंग कर दी. पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया, जबकि दूसरा जंगल में भाग निकला.
हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब एक दर्जन मुकदमों में वांछित
बदमाशों की फायरिंग में एक उपनिरीक्षक और एक मुख्य आरक्षी भी घायल हो गए हैं. घायल बदमाश की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई. उसकी पहचान शिवम उर्फ सरबजीत के रूप में हुई है. वह हत्या, गैंगस्टर एक्ट समेत करीब एक दर्जन मुकदमों में वांछित था और कस्बा बिलसंडा में पप्पू गुप्ता हत्याकांड में भी उसकी मुख्य भूमिका बताई जा रही है. उसके सिर पर 1 लाख रुपये का इनाम था. पुलिस ने उसके पास से पिस्टल, राइफल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद किए हैं. फरार बदमाश की तलाश जारी है.
25 हजार का इनामी गोकश पुलिस मुठभेड़ में घायल, अवैध तमंचे समेत गिरफ्तार
अलीगढ़ थाना जवां और क्रिमिनल इंटेलीजेंस विंग नगर की संयुक्त टीम ने पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25 हजार रुपये के इनामी वांछित गोकश फरमान पुत्र शाहिद निवासी शाहजमाल, थाना रोरावर को मुठभेड़ के बाद घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया है. उसके कब्जे से एक अवैध .315 बोर तमंचा, एक जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस तथा एक होंडा साइन मोटरसाइकिल बरामद हुई है. आरोपी के खिलाफ थाना क्वार्सी में दर्ज गोवध निवारण अधिनियम के मुकदमे हैं. आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था. आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया. पुलिस ने मुठभेड़ के संबंध में थाना जवां पर अलग से मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है.
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