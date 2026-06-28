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Pilibhit Encounter: पीलीभीत में 1.75 लाख का इनामी शूटर शिवम ढेर, दो मर्डर समेत 12 मामलों में था वांछित

Pilibhit Encounter: जनपद पीलीभीत में देर रात पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ के दौरान एक लाख का इनामी बदमाश मारा गया है. शिवम व्यापारी पप्पू की हत्या का मुख्य आरोपी था.

Edited By:Preeti Chauhan
Published: Jun 28, 2026, 06:45 AM IST|Updated: Jun 28, 2026, 06:45 AM IST
Pilibhit Encounter: पीलीभीत में 1.75 लाख का इनामी शूटर शिवम ढेर, दो मर्डर समेत 12 मामलों में था वांछित
Image Credit: pilibhit newsSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Preeti Chauhan

Preeti Chauhan

प्रीति चौहान जीन्यूज में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में  ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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