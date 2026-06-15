अजय कश्यप/बरेली: बरेली के थाना बारादरी क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब पीलीभीत से विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार का 15 वर्षीय भतीजे आदित्य प्रतिबंधित चाइनीज़ मांझे की चपेट में आकर गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसा श्यामतगंज पुल पर उस वक्त हुआ जब आदित्य सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए गांधी उद्यान जा रहा था. अचानक सड़क पर फैले चाइनीज़ मांझे ने उनकी गर्दन और चेहरे को चीर दिया, जिससे वह लहूलुहान हो गया. घायल होने के बावजूद किशोर ने हिम्मत दिखाई और खुद ही अस्पताल पहुंचकर इलाज कराया. घटना की जानकारी मिलते ही गन्ना मंत्री संजय सिंह गंगवार अस्पताल पहुंचे और घायल भतीजे का हालचाल जाना. वहीं पुलिस भी पूरे मामले की जांच में जुट गई है.