Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • उत्तर प्रदेश न्यूज़
  • /बरेली
  • /यूपी सरकार के मंत्री का 15 वर्षीय भतीजा चाइनीज मांझे की चपेट में आया, लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया भर्ती

यूपी सरकार के मंत्री का 15 वर्षीय भतीजा चाइनीज मांझे की चपेट में आया, लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया भर्ती

Bareilly News: यूपी सरकार के तमाम नियम कानून और प्रतिबंधों के बावजूद प्रदेश में चाइनीज मांझे से होने वाले हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामले में योगी सरकार के मंत्री संजय सिंह गंगवार का 15 वर्षीय भतीजा चाइनीज मांझे से लहूलुहान हो गया.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jun 15, 2026, 02:30 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 02:50 PM IST
यूपी सरकार के मंत्री का 15 वर्षीय भतीजा चाइनीज मांझे की चपेट में आया, लहूलुहान हालत में अस्पताल में कराया भर्ती
Image Credit: Zee Media Bureau

About the Author

Pradeep Kumar Raghav

Pradeep Kumar Raghav

प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. वर्तमान में ज़ी यूपी-यूके डिजिटल टीम में ट्रेंडिंग टॉपिक पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स और हाइपर लोकल की खबरें लिखते हैं. दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक के बाद पत्रकारिता व जन संचार में स्नातकोत्तर किया है.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
कृष्ण जन्मभूमि जरूर होगी आजाद, दिनेश शर्मा का बड़ा दावा
Mathura News6 min ago
2
Varanasi News32 min ago
3
Bareilly latest news39 min ago
4
ayodhya latest news1 hr ago
5
Banda News2 hrs ago