'जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट' का संकल्प, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी प्रशासन पूरी तरह तैयार

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बरेली/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है. गुरुवार को बरेली के सर्किट हाउस में मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली और मुरादाबाद मंडल के नौ जिलों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों अधिकारियों ने कहा कि शासन का लक्ष्य कांवड़ यात्रा को 'जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट' के साथ संपन्न कराना है.
मुख्य सचिव एस.पी. गोयल ने कहा कि बैठक में सभी नौ जिलों के डीएम और एसएसपी ने अपनी-अपनी तैयारियों का प्रेजेंटेशन दिया. सभी विभागों के बीच अच्छा तालमेल है और व्यवस्थाएं संतोषजनक हैं. उन्होंने कहा कि गंगा एक्सप्रेसवे बनने से एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध हुआ है, जिससे ट्रैफिक प्रबंधन में मदद मिलेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि दोनों मंडलों में की गई तैयारियों से कांवड़ यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न होगी.
मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री की अपेक्षा है कि पूरी यात्रा जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट के साथ पूरी हो. प्रशासन इसी लक्ष्य को लेकर सभी इंतजाम कर रहा है. कांवड़ मार्ग पर सड़क निर्माण और हादसों के सवाल पर मुख्य सचिव ने कहा कि जहां भी निर्माण कार्य चल रहा है, वहां सभी सुरक्षा मानकों का पालन होना चाहिए. संबंधित विभागों को इस संबंध में निर्देश दिए जाएंगे ताकि श्रद्धालुओं की सुरक्षा से कोई समझौता न हो. महिला कांवड़ियों के लिए मिशन शक्ति कैंप मुख्य सचिव ने बताया कि इस बार महिला कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं.अलग-अलग स्थानों पर लगाए गए हैं. वहां सुरक्षा के साथ जरूरी सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी.
कांवड़ यात्रा मॉनिटरिंग
सावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है. कावड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. अधिकारियों की देखरेख में यहां मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है. जिसमें अलग-अलग जिलों के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है. मॉनिटरिंग कर रहे एसपी (कानून-व्यवस्था) ओमप्रकाश ने बताया कि बड़ी संख्या में हाईटेक ड्रोन और कैमरे कावड़ यात्रा के रूट पर लगाए गए हैं. अगर किसी जिले में कोई समस्या होती है या वहां से मिलती है तो सीधे यहां से निर्देश देकर स्थिति पर नियंत्रण किया जाएगा. जिन संवेदनशील इलाकों में छतों पर किसी तरीके की अराजक वस्तुएं न हो उसकी पहले ही निगरानी की जा चुकी है. कावड़ यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है.
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