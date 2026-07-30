'जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट' का संकल्प, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी प्रशासन पूरी तरह तैयार

कांवड़ यात्रा मॉनिटरिंग

सावन महीने की आज से शुरुआत हो गई है. कावड़ियों की यात्रा सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राजधानी लखनऊ के पुलिस हेडक्वार्टर से लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है. अधिकारियों की देखरेख में यहां मॉनिटरिंग सेल बनाया गया है. जिसमें अलग-अलग जिलों के संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए निगरानी हो रही है. मॉनिटरिंग कर रहे एसपी (कानून-व्यवस्था) ओमप्रकाश ने बताया कि बड़ी संख्या में हाईटेक ड्रोन और कैमरे कावड़ यात्रा के रूट पर लगाए गए हैं. अगर किसी जिले में कोई समस्या होती है या वहां से मिलती है तो सीधे यहां से निर्देश देकर स्थिति पर नियंत्रण किया जाएगा. जिन संवेदनशील इलाकों में छतों पर किसी तरीके की अराजक वस्तुएं न हो उसकी पहले ही निगरानी की जा चुकी है. कावड़ यात्रा को पूरी तरह से सुरक्षित करना हमारी जिम्मेदारी है.