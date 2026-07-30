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'जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट' का संकल्प, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी प्रशासन पूरी तरह तैयार

उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी होने का दावा किया है. मुख्य सचिव एस.पी. गोयल और डीजीपी राजीव कृष्ण ने बरेली में समीक्षा बैठक के बाद कहा कि सरकार का लक्ष्य कांवड़ यात्रा को 'जीरो इंसिडेंट और जीरो एक्सीडेंट' के साथ संपन्न कराना है.

Written ByZee Media Bureau
Published: Jul 30, 2026, 04:28 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 04:28 PM IST
'जीरो इंसिडेंट, जीरो एक्सीडेंट' का संकल्प, कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए यूपी प्रशासन पूरी तरह तैयार
Image Credit: ज़ी न्यूज़ संवाददाता

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