UP Encounter: मुज़फ्फरनगर में हिस्ट्रीशीटर मोनू के हत्यारे तीन बदमाश घायल, बरेली से वाराणसी तक यूपी पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन

प्रदेश भर में अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है. आगरा पुलिस की लुटेरों संग मुठभेड़ में तीन बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं. दूसरी घटना में वाराणसी में 25 हजार का इनामी बदमाश आधी रात पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया. पुलिस के अनुसार, जयकांत लंका, चितईपुर और भेलूपुर सहित कई इलाकों में चेन स्नेचिंग और अन्य वारदातों को अंजाम दे चुका है. पुलिस ने हर जगह अवैध हथियार, कारतूस और चोरी का सामान बरामद किया. ऑपरेशन क्लीन पूरी ताकत से जारी है.

बरेली-हत्या मामले में वांछित चल रहे शेखर यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हत्या मामले में वांछित चल रहे शेखर यादव गिरफ्तार किया गया है. अभियुक्त शेखर के पैर में गोली लगी है. मामूली विवाद में गौरव गोस्वामी की गोली मारकर हत्या की थी. 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. बारादरी थाना क्षेत्र के खुर्रम गोटिया के निकट मुठभेड़ हुई.

आगरा पुलिस की लुटेरों संग मुठभेड़, तीन गिरफ्तार

आगरा थाना सिकंदरा पुलिस की लुटेरे के साथ मुठभेड़ हुई. ऑटो चालक व उसके साथियों द्वारा ऑटो में सवार सवारी से लूट की घटना को अंजाम दिया गया था. पुलिस ने प्राक्षी टावर क्षेत्र में संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चेकिंग के दौरान हुई पुलिस मुठभेड़ में 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया. मुठभेड़ में अभियुक्त सचिन व छोटू उर्फ मुदस्सिर के पैर में गोली लग गई जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा. उनका एक साथी तुषार मौके से गिरफ्तार किया गया. पकड़े गए लुटेरों के कब्जे से 01 ऑटो (लूट की घटना में प्रयुक्त)02 अवैध तमंचे, 02 जिंदा व 02 खोखा कारतूस (.315 बोर)₹2,450/- नगद (लूटे गए)01 लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया गया.

वाराणसी में 25 हजार का इनामी बदमाश आधी रात पुलिस मुठभेड़ में घायल

गुरुवार की आधी रात वाराणसी की लंका पुलिस ने डाफी टोल प्लाजा के पास एक बाइक सवार बदमाश से मुठभेड़ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया. यह बदमाश 25 हजार का इनामी है और उसके खिलाफ पहले भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, रात 11 बजे ''ऑपरेशन चक्रव्यूह'' के तहत पुलिस टीम डाफी टोल प्लाजा पर वाहनों की चेकिंग कर रही थी. उसी दौरान एक बिना नंबर की बाइक पर सवार व्यक्ति को रुकने का इशारा किया गया. पुलिस को देखकर उसने बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और भागने लगा. जब पुलिस ने उसका पीछा किया तो उसने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई, जो बदमाश के दाहिने पैर में लगी. गोली लगते ही वह बाइक से गिर पड़ा, जिसके बाद पुलिस ने उसे घेरकर हिरासत में ले लिया. आरोपी की पहचान बिहार के भभुआ निवासी जयकांत के रूप में हुई है.

पुलिस ने उसके पास से एक तमंचा, कारतूस और एक बिना नंबर की बाइक बरामद की है, जिसके चोरी की होने की आशंका है. घायल बदमाश को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है. पुलिस के अनुसार, जयकांत लंका, चितईपुर और भेलूपुर सहित कई इलाकों में चेन स्नेचिंग और अन्य वारदातों को अंजाम दे चुका है. कई सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान होने के बाद उस पर 25 हजार का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस अब उससे उसके अन्य अपराधों के बारे में पूछताछ करेगी. इस घटना के बाद डीसीपी क्राइम सरवणन टी. और एसीपी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का मुआयना किया. उन्होंने फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया, जिसने साक्ष्य जुटाए और बदमाश के फिंगरप्रिंट लिए गए.

लूटेरों से मुठभेड़

मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. शातिर लुटेरा नौशाद पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया. पुलिस ने काम्बिंग के दौरान वाजिद को गिरफ्तार किया. 20 दिन पूर्व मॉर्निंग वॉक के दौरान महिला से लूट की थी. लुटेरों ने महिला से सोने के कुंडल व अंगूठी लूटी थी. पुलिस ने उसके पास से तमंचा,कारतूस व चोरी की बाइक बरामद की है. बुढाना कोतवाली क्षेत्र के मंदवाड़ा रोड का मामला.

मुज़फ्फरनगर में हत्यारे गिरफ्तार

पुलिस व हिस्ट्रीशीटर के हत्यारों के बीच मुठभेड़ हुई. पुलिस ने 4 घण्टे में हिस्ट्रीशीटर मोनू की हत्या का खुलासा किया. पुलिस की गोली लगने से 3 हत्यारे घायल हो गए. बदमाश,सोनू,काका,व करतार हुए गिरफ्तार. तीनों बदमाश मोनू की हत्या में वांछित चल रहे थे. बदमाशों के पास से 3 तमंचे,कारतूस,व बाइक बरामद की गई है. ये मुठभेड़ मुज़फ्फरनगर की पुरकाजी क्षेत्र में हुई.