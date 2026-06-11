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उत्तर प्रदेश: माफ किए गए चालानों का रिव्यू शुरू, गंभीर अपराध करने वालों को अब भुगतना होगा जुर्माना

UP Traffic Challan: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते काटे गए करीब 13 लाख ई-चालानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पूर्व में सरकार द्वारा माफ किए गए इन चालानों की अब फिर से गहन जांच की जाएगी.

Written ByJyoti Kumari
Published: Jun 11, 2026, 10:29 AM IST|Updated: Jun 11, 2026, 10:29 AM IST
उत्तर प्रदेश: माफ किए गए चालानों का रिव्यू शुरू, गंभीर अपराध करने वालों को अब भुगतना होगा जुर्माना

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