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UP Traffic Challan: उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 से 2021 के बीच यातायात नियमों के उल्लंघन के चलते काटे गए करीब 13 लाख ई-चालानों को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. पूर्व में सरकार द्वारा माफ किए गए इन चालानों की अब फिर से गहन जांच की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट द्वारा गंभीर प्रकृति के अपराधों से जुड़े चालानों की माफी पर गहरी चिंता और नाराजगी जताने के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है.
जानें क्या है मामला ?
इस निर्णय के तहत, उन चालानों को फिर से सक्रिय किया जाएगा जो गंभीर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं. राज्य के परिवहन विभाग को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और संभावना जताई जा रही है कि माफ किए गए कुल चालानों में से करीब चार लाख वाहन मालिकों को अब जुर्माना भरना पड़ सकता है या नियमानुसार कानूनी कार्रवाई का सामना करना होगा.
जांच की प्रक्रिया और श्रेणियों का निर्धारण
सरकार के निर्णय के बाद परिवहन विभाग ने चालानों की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर विशेष कमेटियों का गठन करने की तैयारी शुरू कर दी है. ये कमेटियां 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच कटे हुए करीब 30.52 लाख ई-चालानों का रिकॉर्ड खंगालेंगी. विभाग ने जांच के लिए मुख्य रूप से तीन श्रेणियों को निर्धारित किया है. इनमें सबसे पहले वे मामले शामिल हैं जो गैर-शमनीय अपराधों की श्रेणी में आते हैं. दूसरी श्रेणी में वे वाहन मालिक हैं जिन्होंने बार-बार यातायात नियमों का उल्लंघन किया है. तीसरी श्रेणी में ऐसे गंभीर चालान शामिल हैं जिनमें कानूनी रूप से जेल की सजा का प्रावधान है. इन श्रेणियों में आने वाले चालानों को विशेष रूप से चिह्नित कर फिर से सक्रिय किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार का रुख
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले एक अध्यादेश के माध्यम से एक ही बार में सभी लंबित चालानों को माफ कर दिया था, लेकिन इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल खड़े किए थे. न्यायालय का मानना था कि गंभीर अपराधों में बिना दंड के माफी देना उचित नहीं है. अदालत की इस टिप्पणी के बाद शासन ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में मौके पर जुर्माना भरकर समझौता नहीं किया जा सकता, उनमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. शासन के ताजा निर्देशों के अनुरूप, परिवहन विभाग अब सक्रियता से काम कर रहा है. विभाग की ओर से गठित कमेटियां न केवल चालानों की छंटनी करेंगी, बल्कि उन वाहन मालिकों को भी नोटिस भेजेंगी जिनके चालान फिर से एक्टिव किए जाएंगे. इस पूरी कवायद का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति लोगों में गंभीरता लाना और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है.