सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और सरकार का रुख

दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले एक अध्यादेश के माध्यम से एक ही बार में सभी लंबित चालानों को माफ कर दिया था, लेकिन इस निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल खड़े किए थे. न्यायालय का मानना था कि गंभीर अपराधों में बिना दंड के माफी देना उचित नहीं है. अदालत की इस टिप्पणी के बाद शासन ने अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में मौके पर जुर्माना भरकर समझौता नहीं किया जा सकता, उनमें किसी भी प्रकार की ढील नहीं दी जाएगी. शासन के ताजा निर्देशों के अनुरूप, परिवहन विभाग अब सक्रियता से काम कर रहा है. विभाग की ओर से गठित कमेटियां न केवल चालानों की छंटनी करेंगी, बल्कि उन वाहन मालिकों को भी नोटिस भेजेंगी जिनके चालान फिर से एक्टिव किए जाएंगे. इस पूरी कवायद का उद्देश्य यातायात नियमों के प्रति लोगों में गंभीरता लाना और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना है.