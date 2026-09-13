गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे किनारे बसेगा औद्योगिक कॉरिडोर, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

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UP Industrial Development: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में आर्थिक विकास और रोजगार के नए दरवाजे खोलने के लिए एक बड़ी योजना तैयार की गई है. जिले के बीसलपुर क्षेत्र में एक विशाल औद्योगिक हब बनाने की तैयारी चल रही है. यह नया औद्योगिक केंद्र पीलीभीत को राज्य के बड़े व्यावसायिक नक्शे पर मजबूती से स्थापित करेगा. इस परियोजना का मुख्य मकसद क्षेत्र में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश लाना और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है.
बीसलपुर क्षेत्र का चुनाव और जमीन का आवंटन
अब तक पीलीभीत जिले में विकास की ज्यादातर बड़ी परियोजनाएं पूरनपुर, अमरिया और सदर क्षेत्र तक ही सीमित थीं. इसी बात को ध्यान में रखते हुए शाहजहांपुर सीमा से लगे बीसलपुर क्षेत्र को औद्योगिक विकास से जोड़ने की यह खास पहल की गई है. इस नए हब को स्थापित करने के लिए बीसलपुर क्षेत्र में लगभग 110 एकड़ जमीन की पहचान की जा चुकी है. शासन से निर्देश मिलने के बाद जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बीसलपुर के एसडीएम से जमीन और इस पूरी परियोजना से जुड़ी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने को कहा है. प्रशासनिक स्तर पर जमीन की उपलब्धता और अन्य जरूरी सुविधाओं का तेजी से आकलन किया जा रहा है.
एक्सप्रेसवे से बेहतरीन कनेक्टिविटी का फायदा
बीसलपुर में बनने वाले इस औद्योगिक कॉरिडोर की सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति और बेहतरीन सड़कें होंगी. यह हब प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के बिल्कुल किनारे विकसित किया जाएगा. शाहजहांपुर सीमा के करीब होने और एक्सप्रेसवे से सीधे जुड़े होने के कारण यहां से माल की आवाजाही बेहद आसान हो जाएगी. कारखानों के लिए कच्चा माल मंगवाना हो या तैयार सामान को देश के दूसरे हिस्सों में भेजना, व्यापारियों और उद्यमियों को परिवहन में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. यह बेहतरीन कनेक्टिविटी बाहरी निवेशकों को पीलीभीत में अपने उद्योग लगाने के लिए सबसे ज्यादा आकर्षित करेगी.
प्लग एंड प्ले मॉडल और विश्वस्तरीय सुविधाएं
इस औद्योगिक हब की एक और बड़ी खासियत इसका आधुनिक तरीका है. इसे 'प्लग एंड प्ले' मॉडल पर विकसित करने की योजना है. इसका सीधा मतलब यह है कि उद्यमियों को अपने उद्योग शुरू करने के लिए खाली जमीन के साथ-साथ सभी जरूरी बुनियादी सुविधाएं पहले से ही तैयार मिलेंगी. बिजली, पानी, सड़क और संचार जैसी बुनियादी चीजों के लिए व्यापारियों को भटकना नहीं पड़ेगा. वे तुरंत आकर अपनी मशीनें लगा सकते हैं और उत्पादन शुरू कर सकते हैं. इस योजना के तहत लगभग 100 विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्क विकसित करने का प्रस्ताव है, जिससे अलग-अलग क्षेत्रों की बड़ी कंपनियां यहां निवेश करने के लिए आगे आएंगी.
क्षेत्रीय विकास और रोजगार के नए अवसर
जिले में भरा पचपेड़ा के बाद बीसलपुर दूसरा ऐसा बड़ा इलाका बनने जा रहा है जिसे इतने बड़े पैमाने पर औद्योगिक केंद्र के रूप में ढाला जा रहा है. इस पूरी योजना से बीसलपुर और आसपास के ग्रामीण इलाकों की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी. उद्योगों के आने से न केवल प्रत्यक्ष रूप से कारखानों में नौकरियां मिलेंगी, बल्कि दुकानदारी, ट्रांसपोर्ट और खान-पान जैसे छोटे-मोटे व्यवसायों को भी बड़ा बढ़ावा मिलेगा. प्रशासन द्वारा संसाधनों का ब्योरा जुटाए जाने के साथ ही अब बीसलपुर के लोग एक समृद्ध और विकसित भविष्य की उम्मीद कर रहे हैं.