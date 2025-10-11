Advertisement
बरेलीवासियों को मिली दीवाली की सौगात! नगर विकास मंत्री ने 130 योजनाओं का किया शिलान्यास और लोकार्पण

Bareilly News :बरेली पहुंचे नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने 49 करोड़ की 130 परियोजनाओं का लोकार्पण किया. उन्होंने पूर्व सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार शहरों को स्मार्ट, स्वच्छ और अवैध कब्जों से मुक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है

Edited By:  Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 11, 2025, 04:00 PM IST
बरेली न्यूज /अजय कश्यप : उत्तरप्रदेश के बरेली में नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा शनिवार को पहुंचे, जहां उन्होंने शहर में 49 करोड़ रुपये की लागत से बनी 130 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया.  इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की पूर्व सरकारों पर तीखा हमला बोला और भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया.

पूर्व सरकारों पर बोला हमला 
मंत्री ए.के. शर्मा ने सपा और कांग्रेस सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले की सरकारों में मजार और मदरसों के नाम पर सरकारी जमीनों पर कब्जे किए गए.उन्होंने कहा कि संभल और रामपुर में कई धार्मिक स्थलों पर अवैध कब्जे मिले हैं, जिन्हें अब योगी सरकार हटवाने का काम कर रही है. उन्होंने दावा किया कि भाजपा सरकार धर्म की आड़ में कब्जा करने वालों को बख्शेगी नहीं.

अब पंखे चल रहे हैं, लोग खुले आसमान में नहीं सोते
पूर्ववर्ती सरकारों की कार्यशैली की तुलना करते हुए मंत्री ने कहा कि पहले के समय में बिजली केवल नाम मात्र की आती थी, लोग पंखे लगाए रहते थे लेकिन खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर थे.” उन्होंने दावा किया कि अब यूपी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति हो रही है, और लोग “अपने इनवर्टर को अब बेकार समझने लगे हैं क्योंकि बिजली जाती ही नहीं.

सपा प्रमुख नेता पर भी तीखा बोल 
सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सोशल मीडिया हैंडल ब्लॉक होने पर मंत्री ने तंज कसा, कहें अखिलेश यादव का फेसबुक इसलिए ब्लॉक हुआ क्योंकि जनता अब उनके फेस का सच जान चुकी है. उनकी सरकार ने सिर्फ लोगों को गुमराह किया, विकास के नाम पर कुछ नहीं किया.”
उन्होंने कहा कि अब जनता उनके फेसबुक ही नहीं, उनके फेस को भी ब्लॉक कर चुकी है.

जनता के भरोसे पर खरा उतरने का दावा
कार्यक्रम के अंत में नगर विकास मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार विकास के हर वादे को धरातल पर उतार रही है। शहरों को स्मार्ट बनाने, अवैध कब्जों से मुक्त कराने और स्वच्छता को प्राथमिकता देने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

