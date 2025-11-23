हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में भरा पेशाब, करणी सेना के हंगामा के बाद 4 मुस्लिम छात्र गिरफ्तार

दीपेश कुमार /बदायूं: जिले के उसहैत क्षेत्र स्थित चमेली देवी इंटर कॉलेज में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने की हरकत सामने आई है, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया है.

करणी सेना का हंगामा, 4 मुस्लिम छात्र गिरफ्तार

घटना के उजागर होते ही अभिभावकों और करणी सेना कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने चार छात्रों—इशरत, मोहम्मद अहमद, शाबिर और शराफत—को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है. सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला

जानकारी के मुताबिक, जूनियर कक्षाओं में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने शिकायत की थी कि उनकी पानी की बोतलों में किसी ने टॉयलेट मिला दिया है. यह बात सामने आते ही परिजन भड़क उठे और करणी सेना जिला अध्यक्ष शिव गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कॉलेज पहुंच गए. भीड़ ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने पहले की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी छात्रों के हौसले बढ़ते गए.

पुलिस ने मौके पर पहुंच हंगामा शांत कराया

हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराते हुए थाने बुलाया. यहां छात्राओं के परिजनों और करणी सेना पदाधिकारियों ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी. दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिव गुप्ता सैकड़ों लोगों के साथ स्कूल में घुस आए और स्टाफ व छात्रों के साथ अभद्रता की.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू की

पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित शिकायतें लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर अजयपाल के अनुसार, घटना संबंधी रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी तथ्यात्मक जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि एक पक्ष छात्राओं की बोतलों में टॉयलेट मिलाए जाने व शौचालय की दीवारों पर अशोभनीय शब्द लिखने के आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष स्कूल परिसर में अनधिकृत रूप से घुसकर हंगामा करने का आरोप झेल रहा है.

घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किये सवाल

अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी, लेकिन घटना ने यह गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि किशोरावस्था में पढ़ने वाले छात्रों में इस तरह की मानसिकता पनपने की वजह क्या है और स्कूलों में अनुशासन तंत्र किस हद तक प्रभावी है.

