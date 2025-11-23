Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3015781
Zee UP-Uttarakhandबरेली

हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में भरा पेशाब, करणी सेना के हंगामा के बाद 4 मुस्लिम छात्र गिरफ्तार

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं में हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब भरने की घटना सामने आने के बाद करणी सेना समेत कई हिंदू संगठनों ने हंगामा किया. हंगामा बढ़ता देख पुलिस ने इस मामले में चार मुस्लिम छात्रों को गिरफ्तार किया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Nov 23, 2025, 10:11 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में भरा पेशाब, करणी सेना के हंगामा के बाद 4 मुस्लिम छात्र गिरफ्तार

दीपेश कुमार /बदायूं: जिले के उसहैत क्षेत्र स्थित चमेली देवी इंटर कॉलेज में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां छात्राओं की पानी की बोतल में पेशाब मिलाने की हरकत सामने आई है, जिसके बाद से क्षेत्र में भारी तनाव फैल गया है.  

करणी सेना का हंगामा, 4 मुस्लिम छात्र गिरफ्तार
घटना के उजागर होते ही अभिभावकों और करणी सेना कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. शुरुआती जांच में आरोप सही पाए जाने पर पुलिस ने चार छात्रों—इशरत, मोहम्मद अहमद, शाबिर और शराफत—को हिरासत में लेकर मुकदमा दर्ज कर लिया है. सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

क्या है पूरा मामला
जानकारी के मुताबिक, जूनियर कक्षाओं में पढ़ने वाली कुछ छात्राओं ने शिकायत की थी कि उनकी पानी की बोतलों में किसी ने टॉयलेट मिला दिया है. यह बात सामने आते ही परिजन भड़क उठे और करणी सेना जिला अध्यक्ष शिव गुप्ता के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कॉलेज पहुंच गए. भीड़ ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन ने पहले की शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे आरोपी छात्रों के हौसले बढ़ते गए.

Add Zee News as a Preferred Source

पुलिस ने मौके पर पहुंच हंगामा शांत कराया
हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को शांत कराते हुए थाने बुलाया. यहां छात्राओं के परिजनों और करणी सेना पदाधिकारियों ने आरोपी छात्रों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी. दूसरी तरफ स्कूल प्रबंधन ने भी जवाबी शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया कि शिव गुप्ता सैकड़ों लोगों के साथ स्कूल में घुस आए और स्टाफ व छात्रों के साथ अभद्रता की.

पुलिस ने घटना की जांच शुरू की
पुलिस ने दोनों पक्षों से लिखित शिकायतें लेकर विस्तृत जांच शुरू कर दी है. इंस्पेक्टर अजयपाल के अनुसार, घटना संबंधी रिपोर्ट डीएम को भेजी जा रही है और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी तथ्यात्मक जांच कराई जा रही है. उन्होंने कहा कि एक पक्ष छात्राओं की बोतलों में टॉयलेट मिलाए जाने व शौचालय की दीवारों पर अशोभनीय शब्द लिखने के आरोप लगा रहा है, जबकि दूसरा पक्ष स्कूल परिसर में अनधिकृत रूप से घुसकर हंगामा करने का आरोप झेल रहा है. 

घटना ने शिक्षा व्यवस्था पर खड़े किये सवाल
अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही सच्चाई स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगी, लेकिन घटना ने यह गंभीर सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि किशोरावस्था में पढ़ने वाले छात्रों में इस तरह की मानसिकता पनपने की वजह क्या है और स्कूलों में अनुशासन तंत्र किस हद तक प्रभावी है.

ये भी पढ़ें: बदायूं में आसमान से बर्फ गिरी! ईंट भट्टे के मजदूर बाल-बाल बचे, चमत्कार या मौसम का बड़ा बदलाव? विशेषज्ञ भी हैरान

 

TAGS

Budaun NewsBudaun News Today

Trending news

Budaun News
हिंदू छात्राओं की पानी की बोतल में भरा पेशाब, घटना को लेकर करणी सेना का हंगामा
hathras news
प्रेमी ने गला घोंटकर की हत्या, हाथरस पुलिस ने सुलझाई तिराहे पर पड़ी लाश की गुत्थी
Lakshay Sen
उत्तराखंड के सपूत लक्ष्य सेन का मेलबर्न में डंका, जीता आस्ट्रेलियन ओपन का खिताब
Mahoba news
महोबा में ओवरटेक बना मौत का कारण! भतीजे की मौत, चाचा सहित दो लोग जुझ रहे जिंदगी
Sonbhadra News
सोनभद्र में सूट-बूट वाले चोर! शादी के जश्न में घुसे ‘मेहमान के भेष में’, फिर...
Bijnor latest news
महिला आयोग की टीम देख टॉयलेट में छिपे मुजफ्फरनगर CMO, बिजनौर में कर रहे थे ये काम
Azamgarh news
ब्रिटेन की नागरिकता, मदरसा में नौकरी कर उठाई 16.55 लाख की सैलरी
Ghaziabad News
गाजियाबाद की दो बड़ी कॉलोनियां निगम के हवाले! विकास कार्यों पर खर्च होंगे 34 करोड़
Mau News
मऊ में मिड-डे मील बना जहर! दाल खाते ही कई छात्राएं पहुंचीं अस्पताल
Bahraich news
दोस्त ही दोस्त का बना दुश्मन! कहासुनी में दिया खौफनाक अंजाम