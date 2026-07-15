/उर्स-ए-रजवी की तारीख बदली गई, कांवड़ यात्रा और सोमवार को शिवभक्तों की भीड़ को देखते हुए फैसला, जानें नई तारीख

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बरेली/अजय कश्यप: सावन माह में निकलने वाली कांवर और सोमवार को मंदिरों में उमड़ने वाले शिव भक्तों के जनसैलाब को देखते हुए इस बार उर्स ए रजवी की तारीख में फेरबदल किया गया है, विश्व विख्यात उर्स-ए-रज़वी इस साल 7,8,9 अगस्त को होना तय हुआ था, जिसका ऐलान पिछले दिनों दरगाह सरपरस्त हज़रत मौलाना सुब्हान रज़ा खान(सुब्हानी मियां) काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद रज़ा क़ादरी(असजद मियां) व दरगाह के सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन रज़ा क़ादरी (अहसन मियां) ने संयुक्त रूप से किया था. लेकिन इस साल कावड़ यात्रा और उर्स की तिथियां साथ साथ पड़ रही है.
09 अगस्त जिस दिन कुल शरीफ होना प्रस्तावित था उसी दिन शहर कावड़ जुलूस निकलेंगे. उर्स-ए-रज़वी अमन-ओ-सुकून के साथ सम्पन्न होने के साथ जायरीन की सुरक्षा के मद्देनजर उलेमा का एक पैनल बनाया गया था. 8 सदस्यीय पैनल से तिथियों के संबंध में राय ली गई थी.
प्रशासनिक अधिकारियों के अनुरोध पर हुआ फैसला
उधर मंगलवार देर रात प्रशासनिक अधिकारी जिसमें अपर जिलाधिकारी बरेली व पुलिस अधीक्षक नगर बरेली आदि ने दरगाह पहुंच कर दरगाह प्रमुख हज़रत सुब्हानी मियां और काज़ी-ए-हिंदुस्तान मुफ्ती असजद मियां से मिलकर उर्स-ए-रज़वी की तिथियों में परिवर्तन के लिए अनुरोध किया. शहर के अमन-ओ-अमान, जायरीन की सुरक्षा व सहूलियत, उलेमा की राय और बरेली ज़िला प्रशासन के अनुरोध पर दरगाह प्रमुख हज़रत सुब्हानी मियां, क़ाज़ी ए हिंदुस्तान मुफ्ती असजद मियां व दरगाह सज्जादानशीन मुफ्ती अहसन मियां ने संयुक्त रूप से फैसला लिया कि इस साल उर्स-ए-रज़वी 06, 07 व 08 अगस्त (जुमेरात,जुमा व हफ्ता)को मनाया जायेगा.
मीडिया प्रभारी नासिर कुरैशी ने बताया
"देर रात किए हुए इस ऐलान के बाद दुनिया भर के जायरीन को इसकी सूचना सोशल मीडिया के माध्यम पहुंचाई जा रही है, ताकि जिन जायरीन ने अपनी तैयारी 7,8,9 अगस्त के हिसाब से की थी वो अब हालात के मद्देनजर 06, 07 व 08 अगस्त यानी जुमेरात, जुमा और हफ्ता के दिन के हिसाब से बरेली उर्स में पहुंचने की तैयारी करें. उर्स के तैयारियों में टीटीएस के वालंटियर्स जिसमें शाहिद नूरी, परवेज़ नूरी, अजमल नूरी, औरंगज़ेब नूरी, नासिर कुरैशी, ताहिर अल्वी, शान रज़ा, मंज़ूर रज़ा आदि लगे हैं. जल्द ही उर्स के संबंध में दरगाह पर बैठक बुलाई जाएगी."
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