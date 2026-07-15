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उर्स-ए-रजवी की तारीख बदली गई, कांवड़ यात्रा और सोमवार को शिवभक्तों की भीड़ को देखते हुए फैसला, जानें नई तारीख

Bareilly News: सावन में निकलने वाली कांवड़ यात्रा और सोमवार को मंदिरों में उमड़ने वाले शिव भक्तों के जनसैलाब को देखते हुए इस बार उर्स-ए-रजवी 06, 07 व 08 अगस्त(जुमेरात,जुमा व हफ्ता) को मनाया जायेगा.

Written ByPradeep Kumar Raghav
Published: Jul 15, 2026, 01:59 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 01:59 PM IST
उर्स-ए-रजवी की तारीख बदली गई, कांवड़ यात्रा और सोमवार को शिवभक्तों की भीड़ को देखते हुए फैसला, जानें नई तारीख

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Pradeep Kumar Raghav

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प्रदीप कुमार राघव ज़ी न्यूज में पत्रकार हैं, वे 2022 से संस्थान से जुड़े हैं. इन्हें टीवी न्यूज चैनल्स, डिजिटल वीडियो और रेडियो समेत 20 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है. वे MH 1, इंडिया न्यूज और ज़ी न्यूज जैसे टीवी न्यूज चैनल में विभिन्न पदों पर कार्यरत रहने के बाद अमर उजाला से डिजिटल मीडिया में प्रवेश किये. प्रदीप कुमार राघव वर्तमान में ज़ी न्यूज डिजिटल में ट्रेंडिंग टॉपिक्स पर स्पेशल स्टोरी, क्राइम, राजनीति, करंट अफेयर्स, मौसम और हाईपर लोकल की खबरें लिखते हैं. इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी साहित्य में स्नातक, IGNOU से रेडियो प्रोग्राम प्रॉडक्शन में पीजी डिप्लोमा और अलगप्पा यूनिवर्सिटी, तमिलनाडु से पत्रकारिता व जनसंचार में स्नातकोत्तर किया है.    

प्रदीप कुमार राघव से आप pradeep.raghav@india.com पर सीधे ईमेल कर संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा आप एक्स (ट्विटर) पर @pradeep_raghav6, फेसबुक (https://www.facebook.com/pradeep.k.raghav/), इंस्टाग्राम (https://www.instagram.com/raghav.pradeep05/) और लिंक्डइन पर कनेक्ट कर सकते हैं.

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