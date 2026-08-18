डीजे पर गाना बदलने को लेकर बवाल, बदायूं में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट; पुलिस ने संभाला मोर्चा

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अमित अग्रवाल/बदायूं: बदायूं में कांवड़ियों के जत्थे में उस वक्त हंगामा मच गया, जब डीजे पर गाना बदलने को लेकर ग्रामीणों ने डीजे ऑपरेटर से मारपीट कर दी. इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने भी एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. घटना मूसाझाग थाना क्षेत्र के घिलौर गांव के पास की बताई जा रही है.
जलाभिषेक के बाद घर लौट रहा था जत्था
जानकारी के मुताबिक, मनिकापुर कौर गांव से कांवड़ियों का जत्था कछला गंगा घाट से गंगाजल लेकर देवकली पटना मंदिर में जलाभिषेक करने गया था. पूजा-अर्चना के बाद कांवड़िए म्याऊं-डहरपुर रोड से डीजे के साथ वापस अपने गांव लौट रहे थे. घिलौर गांव के पास कांवड़िए डीजे की धुन पर झूम रहे थे.
गाना बदलने को लेकर शुरू हुआ विवाद
इसी दौरान घिलौर निवासी धर्मेंद्र गुर्जर अपने एक साथी के साथ वहां पहुंचा. आरोप है कि दोनों ने डीजे ऑपरेटर अंकुल शर्मा से गाना बदलने को कहा. अंकुल के इनकार करने पर दोनों ने कथित तौर पर उसे डीजे से नीचे खींच लिया और मारपीट शुरू कर दी. डीजे ऑपरेटर के साथ मारपीट होते देख कांवड़िए भड़क गए.
कांवड़ियों ने एक आरोपी को पकड़ लिया
कांवड़ियों को अपनी ओर आता देख दोनों आरोपी खेतों की तरफ भागने लगे. कांवड़ियों ने पीछा कर धर्मेंद्र को पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी. इस दौरान सड़क पर हंगामे की स्थिति बन गई. मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को कांवड़ियों के बीच से निकालकर हिरासत में लिया.
पुलिस ने समझाकर कांवड़ियों को भेजा
घटना की जानकारी मिलने पर प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने कांवड़ियों को समझाया और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद कांवड़ियों को उनके गंतव्य के लिए रवाना कर दिया गया.
एक आरोपी जेल भेजा, दूसरे की तलाश
पुलिस ने पकड़े गए धर्मेंद्र गुर्जर के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है. वहीं, दूसरे आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दी जा रही है. प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि डीजे पर गाना बदलने को लेकर विवाद हुआ था. मामले में एक आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है.
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