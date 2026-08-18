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डीजे पर गाना बदलने को लेकर बवाल, बदायूं में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट; पुलिस ने संभाला मोर्चा

Budaun News: बदायूं में कांवड़ियों के जत्थे में डीजी पर गाने बदलने को लेकर ग्रामीणों ने डीजे ऑपरेटर की पिटाई कर दी, जिसके बाद ग्रामीणों और कांवड़ियों में मारपीट हो गई.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 18, 2026, 01:27 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 01:32 PM IST
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