डीजे पर गाना बदलने को लेकर बवाल, बदायूं में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट; पुलिस ने संभाला मोर्चा

अमित अग्रवाल/बदायूं: बदायूं में कांवड़ियों के जत्थे में उस वक्त हंगामा मच गया, जब डीजे पर गाना बदलने को लेकर ग्रामीणों ने डीजे ऑपरेटर से मारपीट कर दी. इसके बाद गुस्साए कांवड़ियों ने भी एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी. सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मामला शांत कराया और आरोपी को हिरासत में ले लिया. घटना मूसाझाग थाना क्षेत्र के घिलौर गांव के पास की बताई जा रही है.