40 साल बाद घर लौटा ओमप्रकाश, दिल्ली में बदल लिया था धर्म, SIR अभियान में खुले राज

Bareilly News/अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में बीते दिनों ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी. भीड़, बैंड-बाजा, फूल-मालाएं और भावनाओं से भरी आंखें… वजह थे ओमप्रकाश, जो 40 साल पहले 15 साल की उम्र में घर छोड़कर गायब हो गया था, और अब अचानक अपने पैतृक घर लौट आया.

कहां की है ये घटना?

दरअसल, ये घटना शाही थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर निकले ओमप्रकाश के बारे में वर्षों से यह चर्चा थी कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे. परिवार ने भी यही मान लिया था. इसी दौरान उनके पिता का भी देहांत हो गया था. लेकिन मंगलवार को जब ओमप्रकाश गांव पहुंचे, तो गांव में खुशी और हैरानी दोनों का माहौल बन गया.

दिल्ली जाकर अपना लिया था मुस्लिम धर्म, नाम रखा गया सलीम

घर छोड़ने के बाद ओमप्रकाश पहले बरेली में मजदूरी करते रहे, फिर दिल्ली चले गए. वहां पहचान पत्र न होने के कारण मोहल्ले के लोगों ने उनका नया नाम ‘सलीम पुत्र ताहिर हुसैन’ दर्ज कराकर उनके कागज बनवाए. इसी दौरान उन्होंने दिल्ली की शाहबानो से निकाह किया और उनके यहां चार बेटियां रुखसाना, रुखसार, रूपा, कुप्पा और एक बेटा जुम्मन हुआ. इनमें से तीन बेटियों की शादी भी हो चुकी है.

SIR अभियान में जब नहीं मिला रिकॉर्ड, तब खुली सच्चाई

दिल्ली में चल रहे SIR अभियान के दौरान जब उनसे माता-पिता के दस्तावेज और पहचान पूछी गई, तो उनका रिकॉर्ड मेल नहीं खाया. वोटर लिस्ट में भी सही विवरण न मिलने पर उन्हें अपनी वास्तविक पहचान स्वीकार करनी पड़ी.इसके बाद ओमप्रकाश उर्फ सलीम अपने 15 वर्षीय बेटे जुम्मन और बड़ी बहन चंद्रकली के साथ अपने पैतृक गांव लौट आए.

गांव में हुआ भव्य स्वागत, कराई गई धर्म में ‘घर वापसी’

गांव पहुंचते ही छोटा भाई रोशनलाल, भतीजा कुंवरसेन, वीरपाल, ग्राम प्रधान वीरेंद्र राजपूत समेत ग्रामीण भावुक हो उठे.

ग्रामीणों ने ओमप्रकाश और उनके बेटे जुम्मन को मंदिर ले जाकर स्नान करवाया और दोबारा से सनातन धर्म में घर वापसी करवाई. गाँव में भोज का भी आयोजन किया गया.

अब गांव में ही बसने का फैसला

ओमप्रकाश उर्फ सलीम ने बताया कि वह अब भविष्य में अपने परिवार समेत पुश्तैनी गांव काशीपुर में ही बसना चाहते हैं और सभी सरकारी पहचान पत्र भी यहीं से बनवाएंगे.