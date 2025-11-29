Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3022552
Zee UP-Uttarakhandबरेली

40 साल बाद घर लौटा ओमप्रकाश, दिल्ली में बदल लिया था धर्म, SIR अभियान में खुले राज

Bareilly News: बरेली जिले में उस समय भावुक दृश्य देखने को मिला,  जब 40 वर्ष पूर्व घर छोड़कर गए ओमप्रकाश अचानक अपने बेटे के साथ गांव लौट आए. गांव वालों ने उनका फूल-मालाओं, बैंड-बाजे और जुलूस के साथ स्वागत किया.

 

Written By  Shailesh Yadav|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:39 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

40 साल बाद घर लौटा ओमप्रकाश, दिल्ली में बदल लिया था धर्म, SIR अभियान में खुले राज

Bareilly News/अजय कश्यप:  उत्तर प्रदेश के  बरेली जिले में बीते दिनों ऐसा नजारा देखने को मिला जिसने पूरे इलाके में चर्चा छेड़ दी. भीड़, बैंड-बाजा, फूल-मालाएं और भावनाओं से भरी आंखें… वजह थे ओमप्रकाश, जो 40 साल पहले 15 साल की उम्र में घर छोड़कर गायब हो गया था, और अब अचानक अपने पैतृक घर लौट आया. 

कहां की है ये घटना?
दरअसल, ये घटना  शाही थाना क्षेत्र के काशीपुर गांव की बताई जा रही है. बता दें कि 15 वर्ष की उम्र में घर छोड़कर निकले ओमप्रकाश के बारे में वर्षों से यह चर्चा थी कि अब वे इस दुनिया में नहीं रहे. परिवार ने भी यही मान लिया था. इसी दौरान उनके पिता का भी देहांत हो गया था. लेकिन मंगलवार को जब ओमप्रकाश गांव पहुंचे, तो गांव में खुशी और हैरानी दोनों का माहौल बन गया.

दिल्ली जाकर अपना लिया था मुस्लिम धर्म, नाम रखा गया सलीम
घर छोड़ने के बाद ओमप्रकाश पहले बरेली में मजदूरी करते रहे, फिर दिल्ली चले गए. वहां पहचान पत्र न होने के कारण मोहल्ले के लोगों ने उनका नया नाम ‘सलीम पुत्र ताहिर हुसैन’ दर्ज कराकर उनके कागज बनवाए. इसी दौरान उन्होंने दिल्ली की शाहबानो से निकाह किया और उनके यहां चार बेटियां रुखसाना, रुखसार, रूपा, कुप्पा और एक बेटा जुम्मन हुआ. इनमें से तीन बेटियों की शादी भी हो चुकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

SIR अभियान में जब नहीं मिला रिकॉर्ड, तब खुली सच्चाई
दिल्ली में चल रहे SIR अभियान के दौरान जब उनसे माता-पिता के दस्तावेज और पहचान पूछी गई, तो उनका रिकॉर्ड मेल नहीं खाया. वोटर लिस्ट में भी सही विवरण न मिलने पर उन्हें अपनी वास्तविक पहचान स्वीकार करनी पड़ी.इसके बाद ओमप्रकाश उर्फ सलीम अपने 15 वर्षीय बेटे जुम्मन और बड़ी बहन चंद्रकली के साथ अपने पैतृक गांव लौट आए.

गांव में हुआ भव्य स्वागत, कराई गई धर्म में ‘घर वापसी’
गांव पहुंचते ही छोटा भाई रोशनलाल, भतीजा कुंवरसेन, वीरपाल, ग्राम प्रधान वीरेंद्र राजपूत समेत ग्रामीण भावुक हो उठे.
ग्रामीणों ने ओमप्रकाश और उनके बेटे जुम्मन को मंदिर ले जाकर स्नान करवाया और दोबारा से सनातन धर्म में घर वापसी करवाई. गाँव में भोज का भी आयोजन किया गया.

अब गांव में ही बसने का फैसला
ओमप्रकाश उर्फ सलीम ने बताया कि वह अब भविष्य में अपने परिवार समेत पुश्तैनी गांव काशीपुर में ही बसना चाहते हैं और सभी सरकारी पहचान पत्र भी यहीं से बनवाएंगे. 

TAGS

Bareilly News

Trending news

Bareilly News
40 साल बाद घर लौटा ओमप्रकाश, दिल्ली में बदल लिया था धर्म, SIR अभियान में खुले राज
Bagpat in Uttar Pradesh
स्पोर्ट्स हब बनेगा UP का बागपत, खिलाड़ियों के लिए गेम चेंजर साबित होगा मिनी स्टेडियम
LDA Loan Mela in Lucknow
लखनऊ वालों के लिए GOOD NEWS! यहां लगेगा LDA लोन मेला, ये डॉक्‍यूमेंट है जरूरी
Meerut
शाहिद ने मथुरा में खरीदा घर, शुरू किया कारोबार...कुछ हिंदू परिवारों को नहीं आया रास
Arvind Kudiyal
Uttarkashi का गंगाजल मैन! मानसरोवर से रामेश्वरम तक की संग्रह कर ली पवित्र निशानी
Ajay Kumar Shukla
IAS अजय कुमार शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी, रिटायर हो रहे योगी सरकार के तीन अफसर
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ के एक गोदाम में भीषण आग,50 हजार का कबाड़ा राख,भयंकर लपटों ने मचाई अफरातफरी
ukssc paper leak news
Paper लीक मामले में गिरफ्तारी, CBI ने पेपर हल करने वाली असिस्टेंट प्रोफेसर को पकड़ा
bareilly bulldozer action
कुतुबखाना मंडी में गरजा बाबा का बुलडोजर, ठेकेदार को 60 रुपये देकर किया था अवैध कब्जा
Joshimath
नरसिंह भगवान के पतले होते हाथ में छुपा गहरा राज, टूटकर गिरेगी भुजा तो आएगी प्रलय!