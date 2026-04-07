Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3169006
Zee UP-Uttarakhandबरेली

शाहजहांपुर में गेहूं खरीद घोटाला! दिन में बोरी की कमी का बहाना, रात में आढ़त पर मिले 180 बोरे, विधायक की छापेमारी से खुली पोल

Shahjahanpur News:  शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता उजागर हुई है. भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में देर रात औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Apr 07, 2026, 11:56 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिट Gemini AI

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता उजागर हुई है. भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में देर रात औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया. इस कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर में एक आढ़त से करीब 180 बोरे गेहूं बरामद किए गए. आरोप है कि इन बोरों को सरकारी क्रय केंद्र पर रखने के बजाय आढ़त पर ही रखा गया था और वहीं उनकी तौल भी कराई जा रही थी.

दिन में कमी का बहाना, रात में मिला गेहूं
इस पूरे मामले ने इसलिए भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि दिन के समय संबंधित अधिकारियों ने बारदाने की कमी का हवाला देते हुए खरीद प्रक्रिया में देरी की बात कही थी. लेकिन रात में बड़ी मात्रा में गेहूं आढ़त पर पाए जाने से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी और लापरवाही हो रही थी.

विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार
इस छापेमारी के दौरान विधायक अरविंद सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद
इस दौरान अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंडी प्रशासन में हड़कंप, किसानों में उम्मीद
इस छापेमारी के बाद मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं, किसानों में उम्मीद जगी है कि अब गेहूं खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उन्हें उनकी उपज का सही रुपया मिल सकेगा.

जांच के आदेश, कार्रवाई की तैयारी
इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है.

यह भी पढ़ें :  किसानों के लिए सुनहरा मौका; भूसा बनेगा कमाई का नया हथियार, सरकार करेगी सीधी खरीद
 

उत्तर प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें ! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास,क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड !

TAGS

Shahjahanpur News

Trending news

Shahjahanpur News
गेहूं खरीद घोटाला! दिन में बोरी की कमी का बहाना, रात में आढ़त पर मिले 180 बोरे
Lucknow news
किसानों के लिए सुनहरा मौका; भूसा बनेगा कमाई का नया हथियार, सरकार करेगी सीधी खरीद
Shahjahanpur News
शाहजहांपुर में 10 दुकानें जलकर खाक—शॉर्ट सर्किट की आशंका, लाखों का नुकसान
Saint Premanand Maharaj
संत प्रेमानंद से मिलने का जुनून, 90 KM दो गाड़ियों को खींचकर मथुरा पहुंचे गौरव चाहर
Pilibhit news
शिक्षा के मंदिर में लूट का कारोबार! दिल्ली पब्लिक स्कूल में अभिभावकों की जेब पर वार
Chandauli News
असम के मजदूर काशी विश्वनाथ मंदिर और राम मंदिर अयोध्या के दर्शन कर लौटे घर
Rampur News
रामपुर में पुलिस-बदमाश मुठभेड़, 25 हजार का इनामी गुफरान गिरफ्तार
Maharajganj News
महराजगंज में डीएम का निरीक्षण; क्रॉप कटिंग से गेहूं उत्पादन का सटीक आकलन
Rampur News
कुर्सी पर ‘सत्ता’ का साया! CHC में विधायक पुत्र का ‘रौब’, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
Basti News
प्यार, भरोसा और फिर धोखा, 21 साल की युवती से दरिंदगी, जबरन संबंध और गर्भपात का आरोप