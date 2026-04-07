शाहजहांपुर में गेहूं खरीद घोटाला! दिन में बोरी की कमी का बहाना, रात में आढ़त पर मिले 180 बोरे, विधायक की छापेमारी से खुली पोल

शाहजहांपुर न्यूज/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गेहूं खरीद को लेकर बड़ी अनियमितता उजागर हुई है. भाजपा विधायक अरविंद सिंह ने रोजा गल्ला मंडी में देर रात औचक छापेमारी कर पूरे मामले का खुलासा किया. इस कार्रवाई के दौरान मंडी परिसर में एक आढ़त से करीब 180 बोरे गेहूं बरामद किए गए. आरोप है कि इन बोरों को सरकारी क्रय केंद्र पर रखने के बजाय आढ़त पर ही रखा गया था और वहीं उनकी तौल भी कराई जा रही थी.

दिन में कमी का बहाना, रात में मिला गेहूं

इस पूरे मामले ने इसलिए भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं क्योंकि दिन के समय संबंधित अधिकारियों ने बारदाने की कमी का हवाला देते हुए खरीद प्रक्रिया में देरी की बात कही थी. लेकिन रात में बड़ी मात्रा में गेहूं आढ़त पर पाए जाने से साफ जाहिर होता है कि कहीं न कहीं व्यवस्था में गड़बड़ी और लापरवाही हो रही थी.

विधायक ने अधिकारियों को लगाई फटकार

इस छापेमारी के दौरान विधायक अरविंद सिंह ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसानों के हितों के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

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प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद

इस दौरान अपर जिलाधिकारी रजनीश मिश्रा समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे. अधिकारियों ने मौके की स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मंडी प्रशासन में हड़कंप, किसानों में उम्मीद

इस छापेमारी के बाद मंडी प्रशासन में हड़कंप मच गया है. वहीं, किसानों में उम्मीद जगी है कि अब गेहूं खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और उन्हें उनकी उपज का सही रुपया मिल सकेगा.

जांच के आदेश, कार्रवाई की तैयारी

इस पूरे मामले की विस्तृत जांच के आदेश दिए हैं और साफ कहा है कि जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि जांच में क्या निकलकर सामने आता है और प्रशासन इस पर कितनी सख्ती दिखाता है.

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