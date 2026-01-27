Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3088422
Zee UP-Uttarakhandबरेली

कौन हैं बरेली के ADM सौरभ दुबे? सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर दिए जवाब

Bareilly news: अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर बरेली के एडीएम सौरभ दुबे ने चुप्पी तोड़ी है. उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों पर खुलकर अपनी बात रखी है. 

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 27, 2026, 08:55 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ADM Saurabh Dubey
ADM Saurabh Dubey

Who is ADM Saurabh Dubey: बरेली के सिटी मजि​स्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. सिटी मजिस्ट्रेट से अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है. साथ ही अलंकार अग्निहोत्री को शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिया है. अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है. इन सबके बीच बरेली एडीएम सौरभ दुबे सामने आए हैं. 

बरेली के एडीएम सौरभ दुबे ने क्या कहा? 
ADM सौरभ दुबे ने बताया कि हमें सोशल मीडिया से पता चला कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. हम सब हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए उनके घर भी गए. वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे.  इतना ही नहीं हमने उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत है, तो हमें बताएं. 

कुछ लोगों के बहकावे में आकर लगाया आरोप 
एडीएम सौरभ दुबे ने कहा कि कल से उनका बर्ताव ऐसा है कि वह हमारी बात को पूरी तरह से अनसुना कर रहे हैं. वह सुन नहीं रहे हैं, शायद कुछ लोगों के बहकावे में आकर कल उन्होंने कहा कि हमने उन पर दबाव डाला, हमने उन्हें बंधक बनाया. यह बात पूरी तरह से यकीन करने लायक नहीं है. 

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम लगातार समझाने का कर रहे प्रयास 
सौरभ दुबे ने आगे कहा कि डीएम बरेली लगातार कह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके उन्हें समझाएं. यहां हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को यकीन नहीं हो रहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ऐसा रुख अपना सकते हैं. बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली डीएम पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं मंगलवार को वह बरेली कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर भी बैठ गए. 

कौन हैं एडीएम सौरभ दुबे? 
बता दें कि सौरभ दुबे का जन्म 20 फरवरी 1982 को कन्नौज में हुआ है. वह 2015 बैच के पीसीएस अफसर हैं. वर्तमान में बरेली में एडीएम के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वह डिप्टी कलेक्टर हरदोई, पीलीभीत, श्रावस्ती और इटावा रह चुके हैं. इसके अलावा मथुरा और बरेली में भी काम कर चुके हैं. 2023 से बरेली में तैनात हैं. 

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें  UP News और पाएं  UP Breaking News in Hindi  हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : शंकराचार्य का सबूत मांगना गलत....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़कीं उमा भारती

यह भी पढ़ें : सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह कौन हैं? अब क्या करेंगे GST डिप्टी कमिश्नर

TAGS

alankar agnihotri

Trending news

alankar agnihotri
कौन हैं बरेली के ADM सौरभ दुबे? सिटी मजिस्ट्रेट के आरोपों पर तोड़ी चुप्पी
Saharanpur news
ग्लूकोज लगी हालत में DM ऑफिस पहुंचा पति,- पत्नी पर कार्रवाई के लिए अनशन पर बैठा
Mamata Kulkarni
ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा से निष्कासित, अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर ऐसा क्या कह दिया
Bareilly latest news
अलंकार अग्निहोत्री पर सरकार का एक्शन कितना सही, क्या कहते हैं सर्विस कंडक्ट रूल्स?
Ayodhya GST officer resignation
सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह कौन हैं? अब क्या करेंगे
Mathura News
मथुरा राजकीय बालिका संरक्षण गृह से पांच नाबालिग फरार, मथुरा-वृंदावन में मचा हड़कंप
uma bharti
शंकराचार्य का सबूत मांगना गलत....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़कीं उमा भारती
ayodhya latest news
शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद विवाद: CM योगी के समर्थन में GST अफसर का इस्तीफा
Lucknow news
UGC के नए सर्कुलर के खिलाफ छात्रों का हल्ला बोल, बोले– समानता की जगह बढ़ेगा विभाजन
Allahabad High Court
NEET PG 2025 माइनस 40 कटऑफ को चुनौती देने वाली याचिका खारिज, HC ने दिया ये तर्क