कौन हैं बरेली के ADM सौरभ दुबे? सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों पर दिए जवाब

Who is ADM Saurabh Dubey: बरेली के सिटी मजि​स्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है. सिटी मजिस्ट्रेट से अलंकार अग्निहोत्री को यूपी सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित भी कर दिया है. साथ ही अलंकार अग्निहोत्री को शामली डीएम कार्यालय से संबद्ध कर दिया है. अलंकार अग्निहोत्री ने डीएम पर बंधक बनाने का भी आरोप लगाया है. इन सबके बीच बरेली एडीएम सौरभ दुबे सामने आए हैं.

बरेली के एडीएम सौरभ दुबे ने क्या कहा?

ADM सौरभ दुबे ने बताया कि हमें सोशल मीडिया से पता चला कि सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दे दिया है. हम सब हैरान रह गए. उन्होंने कहा कि हम बात करने के लिए उनके घर भी गए. वह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे. इतना ही नहीं हमने उनसे कहा कि अगर कोई दिक्कत है, तो हमें बताएं.

कुछ लोगों के बहकावे में आकर लगाया आरोप

एडीएम सौरभ दुबे ने कहा कि कल से उनका बर्ताव ऐसा है कि वह हमारी बात को पूरी तरह से अनसुना कर रहे हैं. वह सुन नहीं रहे हैं, शायद कुछ लोगों के बहकावे में आकर कल उन्होंने कहा कि हमने उन पर दबाव डाला, हमने उन्हें बंधक बनाया. यह बात पूरी तरह से यकीन करने लायक नहीं है.

Add Zee News as a Preferred Source

डीएम लगातार समझाने का कर रहे प्रयास

सौरभ दुबे ने आगे कहा कि डीएम बरेली लगातार कह रहे हैं कि सिटी मजिस्ट्रेट से बात करके उन्हें समझाएं. यहां हर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को यकीन नहीं हो रहा कि सिटी मजिस्ट्रेट ऐसा रुख अपना सकते हैं. बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने बरेली डीएम पर बंधक बनाने का आरोप लगाया था. इतना ही नहीं मंगलवार को वह बरेली कलेक्ट्रेट के सामने धरने पर भी बैठ गए.

कौन हैं एडीएम सौरभ दुबे?

बता दें कि सौरभ दुबे का जन्म 20 फरवरी 1982 को कन्नौज में हुआ है. वह 2015 बैच के पीसीएस अफसर हैं. वर्तमान में बरेली में एडीएम के पद पर तैनात हैं. इससे पहले वह डिप्टी कलेक्टर हरदोई, पीलीभीत, श्रावस्ती और इटावा रह चुके हैं. इसके अलावा मथुरा और बरेली में भी काम कर चुके हैं. 2023 से बरेली में तैनात हैं.

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें UP News और पाएं UP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी . उत्तर प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें : शंकराचार्य का सबूत मांगना गलत....स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद विवाद पर भड़कीं उमा भारती

यह भी पढ़ें : सीएम योगी के समर्थन में इस्तीफा देने वाले प्रशांत कुमार सिंह कौन हैं? अब क्या करेंगे GST डिप्टी कमिश्नर