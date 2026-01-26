कौन हैं PCS अफसर अलंकार अग्निहोत्री? स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और UGC नियमाें के विराेध में दिया इस्तीफा

Bareilly News: प्रयागराज माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए अपमान को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया है. आरोप है कि माघ मेले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों का शिखा पकड़कर मारपीट करने की घटना निंदनीय है. साथ ही उन्होंने यूजीसी एक्ट का भी विरोध किया था. उन्होंने यूजीसी एक्ट को लेकर अपनी असहमति जताई है. सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से हड़कंप मच गया है.

अलंकार अग्निहोत्री का पत्र वायरल

दरअसल, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हो रहा है. उनके इस पोस्ट प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है. जानकारी के मुताबिक, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पहले यूजीसी के ​नियमों का विरोध किया. इनमें वे यूजीसी एक्ट को लेकर अपनी असहमति जताई.

अविमुक्तेश्वरानंद के साथ मारपीट की घटना से नाराज

इसके अलावा वह माघ मेला प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों के साथ मारपीट करने और उनकी शिखा पकड़कर घसीटने की घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की है. उन्होंने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ हुए अपमान का भी जिक्र करते हुए इस्तीफा देने की बात कही है. वहीं, पूरे मामले में अभी तक अलंकार अग्निहोत्री और बरेली जिला प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है.

साल 2019 बैच का पीसीएस अफसर

अलंकार अग्निहोत्री के नाम से सोशल मीडिया पर जो पत्र वायरल हो रहा है, उसे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त को भेजा गया है. इसमें लिखा है, मैं अलंकार अग्निहोत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश प्रान्तीय सेवा में 2019 बैच का राजपत्रित अधिकारी हूं और वर्तमान में सिटी मजिस्ट्रेट बरेली के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा हूं.

'महामना मदन मोहन मालवीय का आभारी रहूंगा'

मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि अखिल भारतीय हिन्दू विश्वविद्यालय के अंतर्गत IIT BHU से B.Tech की उपाधि अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ. इसके लिए मैं भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय का जीवन भर आभारी रहूंगा और उनके स्वप्न के आधार पर जिस प्रकार से उन्होंने काशी हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी प्रेरणा लेकर काशी एवं वीरभूमि हनुमान जी के ध्यान में रखकर आगे अपने भाव व्यक्त कर रहा हूं.

कौन हैं अलंकार अग्निहोत्री?

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री मूलत: कानपुर के रहने वाले हैं. वह 2016 बैच के पीसीएस अफसर हैं. वह आईआईटी बीएचयू से बीटेक की पढ़ाई की है. साथ ही एलएलबी की भी पढ़ाई की है. अलंकार अग्निहोत्री बरेली सिटी मजिस्ट्रेट हैं. इससे पहले वह उन्नाव, बलरामपुर, एटा में डिप्टी कलेक्टर रह चुके हैं. वह लखनऊ में असिस्टेंट म्युनिसिपल कमिश्नर भी रह चुके हैं. उन्होंने पहले ही प्रयास में यूपी पीसीएस क्रैक कर लिया था.

