Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2938965
Zee UP-Uttarakhandबरेली

सियासत से फसाद तक.....कौन है मौलाना तौकीर रजा? बरेली ह‍िंसा में युवाओं को आग में झोंका!

Who is Maulana Tauqeer Raza: मौलाना तौकीर रजा सुन्नी संप्रदाय से ताल्‍लुक रखते है. मौलाना तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं. इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत उन्हीं के खानदान ने की थी.

Written By  Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 27, 2025, 04:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maulana Tauqeer Raza
Maulana Tauqeer Raza

Who is Maulana Tauqeer Raza: यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल मच गया. आई लव मोहम्‍मद की नारेबाजी करते हुए लोग सड़क पर उतरे और जमकर बवाल मचाया. ये लोग मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुटे थे. पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मौलाना तौकीर रजा पहले भी विवादों में रह चुके हैं. उनपर भड़काऊ बयान देने का आरोप है. आइये जानते हैं कौन है मौलाना तौकीर रजा? 

कौन है मौलाना तौकीर रजा? 
मौलाना तौकीर रजा सुन्नी संप्रदाय से ताल्‍लुक रखते है. मौलाना तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं. इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत उन्हीं के खानदान ने की थी. अहमद रजा खान के परपोते मौलाना तौकीर रजा यूपी के एक इस्लामी धर्मगुरु हैं. वह देवबंदी मुसलमानों पर भेदभाव का आरोप लगाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे. इसके बाद से वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) के प्रमुख हैं.
 
खुद की पार्टी भी बनाई 
इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के मौलाना तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं. वह दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. राजनीति में आने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं. मौलाना ने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद की स्थापना की थी. अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थीं. साल 2009 में रजा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी. 

सपा-बसपा सबके साथ रहे 
साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन द‍िया था. उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीती. इसके बाद साल 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने वापस कर दिया. इसके बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

विवादों से पुराना नाता 
साल 2014 में मौलाना तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया. साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जेडेड) का गठन किया. तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है. उन्होंने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था. 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी. ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था. 

यह भी पढ़ें : बरेली में जुमे की नमाज के बाद बवाल,  i love mohammad के बैनरों संग नारेबाजी, पथराव और तोड़फोड़; मौलाना तौकीर रजा नजरबंद

यह भी पढ़ें :  'हिंसा और विरोध गलत...',पढ़िए 'I Love Mohammed' पर क्या बोले मौलाना शहाबुद्दीन

TAGS

Maulana Tauqeer Raza

Trending news

Meerut News
गोलीकांड से दहला मेरठ, कोचिंग से बाहर निकलते ही टीचर पर फायरिंग
prayagraj latest news
सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस बड़े केस में FIR रद्द
aligarh news
11वीं की छात्रा बनी एक दिन की डीएसपी, चलाया वाहन चेकिंग अभियान
Meerut latest news
मेरठ की मुस्कान बनी शूपर्णखा पुतले का चेहरा, देश के इस शहर में दशहरा पर होगाा दहन
Meerut News
बदमाशों ने BDC मेंबर पर बरसाई गोलियां, सरेराह उतारा मौत के घाट, तनाव का माहौल
unnao accident news
उन्नाव में बेकाबू कार ने एक्सप्रेसवे पर काम कर रहे कर्मचारियों को रौंदा, 4 की मौत
Up Drone News
यूपी में फिर डराने लगा ड्रोन, गांव से शहर तक अफवाह से मचा हड़कंप, लोगों की उड़ी नींद
maa pateshwari devipatan mandir
युगों से जल रहा ये अखंड धूना, भस्म लगाने से दूर होते हैं कष्ट,पढ़ें क्या है मान्यता?
balrampur news
नवरात्रि पर बिजली संकट से गुस्साए ग्रामीणों ने लाइनमैन को पेड़ से बांधा
Gurugram accident
रायबरेली के जज की बेटी समेत 5 मौत, गुरुग्राम में हाई स्पीड THAR डिवाइडर से टकराई
;