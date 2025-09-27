Who is Maulana Tauqeer Raza: यूपी के बरेली में शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद बवाल मच गया. आई लव मोहम्‍मद की नारेबाजी करते हुए लोग सड़क पर उतरे और जमकर बवाल मचाया. ये लोग मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर जुटे थे. पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मौलाना तौकीर रजा पहले भी विवादों में रह चुके हैं. उनपर भड़काऊ बयान देने का आरोप है. आइये जानते हैं कौन है मौलाना तौकीर रजा?

कौन है मौलाना तौकीर रजा?

मौलाना तौकीर रजा सुन्नी संप्रदाय से ताल्‍लुक रखते है. मौलाना तौकीर रजा आला हजरत खानदान से आते हैं. इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत उन्हीं के खानदान ने की थी. अहमद रजा खान के परपोते मौलाना तौकीर रजा यूपी के एक इस्लामी धर्मगुरु हैं. वह देवबंदी मुसलमानों पर भेदभाव का आरोप लगाकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से अलग हो गए थे. इसके बाद से वह ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जदीद) के प्रमुख हैं.



खुद की पार्टी भी बनाई

इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आईएमसी) के मौलाना तौकीर रजा सुन्नी मुसलमानों से ताल्लुक रखते हैं. वह दुनिया भर में प्रसिद्ध आला हजरत खानदान से आते हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म के सुन्नी बरेलवी मसलक की शुरुआत की थी. राजनीति में आने वाले तौकीर रजा इस परिवार के पहले सदस्य हैं. मौलाना ने साल 2001 में अपनी पॉलिटिकल पार्टी इत्तेहाद-ए-मिल्लत परिषद की स्थापना की थी. अपने पहले ही चुनाव में उनकी पार्टी ने नगरपालिका की 10 सीटें जीती थीं. साल 2009 में रजा ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी.

सपा-बसपा सबके साथ रहे

साल 2012 के विधानसभा चुनाव में तौकीर रजा ने समाजवादी पार्टी का समर्थन द‍िया था. उनकी पार्टी ने भोजीपुरा से चुनाव भी जीती. इसके बाद साल 2013 में सपा सरकार ने तौकीर रजा को हथकरघा निगम के उपाध्यक्ष का चार्ज दिया था, जिसे मुजफ्फरनगर दंगों के बाद उन्होंने वापस कर दिया. इसके बाद में उन्होंने सपा से भी इस्तीफा दे दिया.

विवादों से पुराना नाता

साल 2014 में मौलाना तौकीर रजा ने मायावती की बसपा को समर्थन दिया. साल 2015 में उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (जेडेड) का गठन किया. तौकीर रजा का विवादों से पुराना नाता रहा है. उन्होंने द्रौपदी को लेकर साल 2017 में एक विवादित बयान दिया था. 2022 में बरेली में मुसलमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने हिंदुओं को कथित तौर पर धमकी दी थी. ज्ञानवापी में कथित शिवलिंग मिलने पर तौकीर रजा ने विवादित बयान दिया था.

