कौन हैं स्वामी चिन्मयानंद? 550 करोड़ की संपत्ति दान कर दी, सीएम योगी का ठुकराया ऑफर!

शिव कुमार/शाहजहांपुर:​ पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद बुधवार को शाहजहांपुर के रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे. पूर्व केंद्रीय मंत्री ने एक मिसाल पेश करते हुए मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार की यूनिवर्सिटी के नाम दान कर दी. स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती स्वामी सुकदेवा नंद डिग्री कॉलेज और मुमुक्षु आश्रम के अधिष्ठाता हैं.

550 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार को दान दी

स्वामी सुखदेव आनंद महाविद्यालय को यूनिवर्सिटी बनाए जाने के बाद आज वह तहसील सदर के रजिस्ट्री दफ्तर पहुंचे. यहां पहुंच कर उन्होंने मुमुक्षु आश्रम की 550 करोड़ की सारी संपत्ति यूनिवर्सिटी के नाम राज्य सरकार को दान कर दी. बायोमीट्रिक मशीन में एक अंगूठा लगाते ही 550 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार के नाम दर्ज हो गई. राज्यपाल की तरफ से उच्च शिक्षा अधिकारी बरेली प्रोफेसर सुधीर चौहान ने रजिस्ट्री स्वीकार की.

कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था

इस दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी अध्यक्ष ने कहा कि जब उन्होंने डिग्री कॉलेज की शुरुआत की थी, तब यहां युवाओं के हाथों में कट्टे थे, लेकिन आज युवाओं के हाथ में कलम है. पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने कहा कि यह संपत्ति सरकार को नहीं बल्कि समाज के नाम समर्पित कर रहा हूं. इस यूनिवर्सिटी से शैक्षिक और व्यावसायिक शिक्षा पाने के बाद अब युवाओं को रोजगार मिलेगा. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें कुलाधिपति बनाने का प्रस्ताव दिया था. इसे उन्होंने ठुकरा दिया. उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की.

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कौन हैं स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती?

जानकारी के मुताबिक, मूलरूप से गोंडा के रहने वाले स्वामी चिन्मयानंद ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास्टर की पढ़ाई की है. मास्टर की पढ़ाई के दौरान ही चिन्मयानंद ने घर छोड़ दिया और बुद्ध व महावीर स्वामी की राह पर चल दिए. चिन्मयानंद शाहजहांपुर आकर स्वामी धर्मानंद से दीक्षा ली. मुमुक्षु आश्रम की स्थापना 1943 में स्वामी शुकदेवानंद ने की थी. यहां पहले संस्कृत विद्यालय बना फिर 1947 में आश्रम परिसर में दैवी संपत इंटर कॉलेज खोला गया. यहा आश्रम 83 वर्ग एकड़ में फैला है. 1964 में यहां डिग्री कॉलेज की स्थापना की गई.

तीन बार के सांसद, अटल सरकार में मंत्री बने

1989 में स्वामी चिन्मयानंद मुमुक्षु आश्रम के मुख्य अधिष्ठाता बन गए. चिन्मयानंद राम मंदिर आंदोलन में गोरखपुर की गोरक्षपीठ के महंत अवैद्यनाथ के संपर्क में आ गए. 1991 में चिन्मयानंद ने पहली बार बीजेपी से बदायूं से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की. इसके बाद 1998 में मछलीशहर से जीत हासिल की फिर 1999 में वह जौनपुर से सांसद बने. अटल सरकार में चिन्मयानंद को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बनाया गया. चिन्मयानंद सीएम योगी के भी करीबी माने जाते हैं. 2011 में चिन्मयानंद पर उन्हीं के कॉलेज में पढ़ाने वाली उनकी एक शिष्या ने यौन शोषण का आरोप लगाया. हालांकि, सबूतों के अभाव में वह बरी कर दिए गए थे.

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