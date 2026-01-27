Advertisement
अलंकार अग्निहोत्री ने किसे दिया इस्तीफा? सरकार का एक्शन कितना सही, क्या कहते हैं सर्विस कंडक्ट रूल्स?

PCS Alankar Agnihotri Controversy Explainer: अलंकार अग्निहोत्री ने शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान और यूजीसी के नए नियमों को लेकर बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर होने के बजाय शासन ने उन्हें निलंबित कर उनके खिलाफ जांच बैठा दी है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि अलंकार अग्निहोत्री से कहां चूक हुई.

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 27, 2026, 05:09 PM IST
बरेली: बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के पद से इस्तीफा देने के बाद प्रशासन ने उन्हें निलंबित कर दिया है. अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ  विभागीय जांच के आदेश दिये गये हैं. इसकी जिम्मेदारी बरेली के मंडलायुक्त को दी गई है. अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ जांच के ये आदेश विशेष सचिव स्तर से जारी किये गये हैं. हालांकि निलंबन की अवधि में अलंकार अग्निहोत्री को जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा. जांच पूरी होने तक अलंकार अग्निहोत्री को शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबद्ध रखा जाएगा. 

प्रशासन ने पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री को सर्विस कोड ऑफ कन्डक्ट के किन नियमों के विरूद्ध जाने पर सस्पेंड किया और उनके खिलाफ क्यों जांच बैठाई गई, यह जानकारी देने से पहले आपको बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री के आरोप क्या हैं.

अलंकार अग्निहोत्री के प्रशासन पर आरोप
अलंकार अग्निहोत्री ने जिला प्रशासन और जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें डीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोककर रखा गया. उनके साथ गलत शब्द का प्रयोग किया गया. इतना ही नहीं एक अधिकारी ने फोन कॉल पर उनपर आपत्तिजनक टिप्पणी की.

जिला प्रशासन की सफाई
वहीं जिला प्रशासन ने अलंकार अग्निहोत्री के आरोपों को निराधार बताया है. एडीएम न्यायिक देश दीपक सिंह ने बताया कि अलंकार अग्निहोत्री को सिर्फ सामान्य बातचीत के लिए बुलाया गया था.

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की वजह
अलंकार अग्निहोत्री ने अपने इस्तीफे के पीछे दो वजह बताई हैं. पहली वजह है UGC के हालिया नियम, जिन्हें वो सवर्ण यानी जनरल कैटेगरी के खिलाफ मानते हैं. दूसरी वजहउन्होंने बताई, माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ प्रशासन द्वारा किया गया दुर्व्यवहार. 

अग्निहोत्री का मानना है कि ये दोनों ही घटनाएं केवल प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय नहीं है, बल्कि समाज के बड़े वर्ग की गरिमा और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं. उन्होंने कहा कि UGC के नए नियम एकतरफा हैं, जिनसे एक तरफ सवर्ण छात्रों का करियर प्रभावित होता है तो वहीं व्यक्तिगत जीवन खतरे में पड़ सकता है. 

आइये अब आपको बताते है कि अलंकार अग्निहोत्री को किस आधार पर निलंबित किया गया है और उनके खिलाफ जांच बैठाई गई है. 

सर्विस कंडक्ट रूल्स 
- अलंकार अग्निहोत्री से सबसे बड़ी चूक सर्विस कडंक्ट रूल्स यानी 'उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक आचरण नियमावली'की अनदेखी हुई.  
-  किसी भी सरकारी पद पर रहते हुए कोई अधिकारी सीधे तौर पर किसी राजनीतिक दल के विरुद्ध मोर्चा नहीं खोल सकता. अलंकार ने अपनी -पोस्ट में "बॉयकॉट भाजपा" लिखकर सीधे तौर पर अनुशासन की लक्ष्मण रेखा लांघ दी. 
- इसके साथ ही सरकारी सेवा में इस्तीफा देने का एक तय प्रोटोकॉल होता है, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी (Appointing Authority) के पास भेजा जाता है. अलंकार ने इस्तीफे को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया और सरकार की नीतियों को 'काला कानून' बताया. 

इन सभी बातों ने शासन को सख्त कार्रवाई का ठोस आधार दे दिया. विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि अगर अग्निहोत्री इस्तीफे की वजह व्यक्तिगत कारण बताते तो शायद मामला इतना तूल नहीं पकड़ता, सोशल मीडिया पर उनकी पोस्ट एक तरह से सरकार के खिलाफ 'विद्रोह' के रूप में देखी गई. 

गणतंत्र दिवस को चुना
गणतंत्र दिवस सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व है. इस दिन मुख्यमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक कानून, शासन और संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन इसी दिन  अलंकार अग्निहोत्री ने गणतंत्र को 'गनतंत्र' बता दिया, जो कहीं न कहीं राष्ट्र और शासन की छवि को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करता है. अग्निहोत्री का ये सार्वजनिक प्रदर्शन 'अति उत्साह' और 'अनुशासनहीनता' की श्रेणी में आ गया. 

व्यक्तिगत विचारधारा को पद से ऊपर रखा
अलंकार अग्निहोत्री की पहचान इस घटनाक्रम से पहले एक सुलझे हुए और लक्ष्य के प्रति समर्पित व्यक्ति के तौर पर होती रही है, लेकिन शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती विवाद पर उन्होंने व्यक्तिगत नाराजगी को अपने प्रशासनिक पद और दायित्यवों से ऊपर रखा. जबकि प्रशासनिक अधिकारी को तटस्थ (Neutral) रहना चाहिये. लेकिन उनके सोशल मीडिया पोस्ट इस आचरण के बिल्कुल खिलाफ नजर आए. 

अब आगे क्या ?
अलंकार अग्निहोत्री के खिलाफ जांच में अगर यह सिद्ध हो जाता है कि उन्होंने जानबूझकर सरकार की छवि को खराब करने के लिए सबकुछ किया है तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है. 

