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प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, रोड़ा बना पति तो जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली में खौफनाक मर्डर!

Bareilly Murder Case: बरेली में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया है. मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके कथित प्रेमी समेत चार लोगो के खिलाफ पुलिस थाने में तहरीर दी है. आरोप है कि पत्नी के एक युवक के साथ अवैध संबंध थे. जिसके साथ पति ने आपत्तिजनक हालत में पत्नी को देखा था. उसके बाद वह इसका विरोध कर रहा था. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है.

Written ByPooja Singh
Published: Aug 09, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Aug 09, 2026, 10:31 AM IST
प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, रोड़ा बना पति तो जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली में खौफनाक मर्डर!
Image Credit: Bareilly Murder Case

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Pooja Singh

Pooja Singh

पूजा चौहान Zee News में पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड डिजीटल टीम में ब्रेकिंग, हाइपरलोकल, क्राइम, और अन्य मुद्दों को लेकर खबरें लिखती हैं.

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