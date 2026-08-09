प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, रोड़ा बना पति तो जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली में खौफनाक मर्डर!

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Bareilly Murder Case/ अजय कश्यप: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई. जिसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और एक युवक समेत चार लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है. परिजनों का आरोप है कि पत्नी के एक युवक से कथित प्रेम संबंध थे. पति ने दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसका विरोध किया था.
पत्नी ने पति को मार डाला
इसके बाद आरोपी पत्नी और उसके कथित प्रेमी ने अन्य लोगों की मदद से युवक को पकड़कर जबरन तेजाब पिला दिया. हालत बिगड़ने पर उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. मृतक की पहचान जोगी नवादा निवासी इसराइल पुत्र सुफा के रूप में हुई है. यह घटना थाना बारादरी क्षेत्र की बताई जा रही है. मृतक के भाई मोहम्मद ताजिम ने पुलिस को तहरीर दी है. जिसमें पत्नी गौसिया, मोहम्मद सलीम, असार और इकरार पर गंभीर आरोप लगाए हैं.
मामले की जांच में जुटी पुलिस
तहरीर मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. परिजनों के मुताबिक, इसराइल और उसकी पत्नी गौसिया पिछले कुछ समय से अलग-अलग जगह किराए पर रह रहे थे. मृतक के भाई मोहम्मद ताजिम का कहना है कि करीब ढाई साल पहले इसराइल ने पत्नी के कहने पर अपने घर का हिस्सा बेच दिया था. इसके बाद वह काकर टोला में मोहम्मद सलीम के मकान में किराए पर रहने लगा था. इसी दौरान गौसिया और मकान मालिक सलीम के बीच कथित तौर पर संबंध बन गए.
मृतक के परिजनों ने लगाए आरोप
परिजनों का आरोप है कि कुछ समय बाद इसराइल को पत्नी और सलीम के संबंधों के बारे में जानकारी हुई. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि 27 जुलाई 2026 को इसराइल ने अपनी पत्नी गौसिया को मोहम्मद सलीम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद उसने विरोध किया और मकान खाली कर दिया. वह काकर टोला में ही अब्दुल के घर में किराए पर रहने लगा. पति का विरोध करना पत्नी को इतना नागवार गुजरी कि उसने अपने कथित प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया.
फिलहाल पुलिस मृतक के परिजनों की शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई है. जांच के बाद मामले में सख्त कार्रवाई होगी.
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