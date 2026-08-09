प्रेमी संग इश्क फरमा रही थी पत्नी, रोड़ा बना पति तो जबरन पिला दिया तेजाब; बरेली में खौफनाक मर्डर!

मृतक के परिजनों ने लगाए आरोप

परिजनों का आरोप है कि कुछ समय बाद इसराइल को पत्नी और सलीम के संबंधों के बारे में जानकारी हुई. मृतक के भाई ने आरोप लगाया है कि 27 जुलाई 2026 को इसराइल ने अपनी पत्नी गौसिया को मोहम्मद सलीम के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था. इसके बाद उसने विरोध किया और मकान खाली कर दिया. वह काकर टोला में ही अब्दुल के घर में किराए पर रहने लगा. पति का विरोध करना पत्नी को इतना नागवार गुजरी कि उसने अपने कथित प्रेमी और उसके साथियों के साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा दिया.