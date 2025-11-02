67 साल के पति को दूध में नशा देकर किया बेहोश, फिर प्रेमी संग मिलकर सीने पर रौंदा ऐसा तांडव कि कांप उठी रूह...

अजय कश्यप/बरेली: बरेली में बुढ़ापे के इश्क का अनोखा मामला सामने आया है। जहां पीड़ित 67 साल के एक पति का आरोप है कि उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पहले उसे नशा दे दिया फिर उसके हाथ पांव बांधकर कमरे में डाल दिया. किसी तरह वह सड़क पर पहुंचा तो पड़ोसियों ने उसे बंधन मुक्त कराया. फिलहाल पीड़ित पति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है कि आखिर पीड़ित पति के आरोपों में कितनी सच्चाई है.

पढ़िए पूरा मामला

पूरा मामला थाना सुभाष नगर के बीडीए कॉलोनी का है. दरअसल, यहां के रहने वाले करीब 67 वर्षीय विशाल चंद्र सक्सेना अब से करीब 7 साल पहले उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य महकमा से चीफ फार्मासिस्ट के पद से रिटायर हुए हैं. लेकिन स्वास्थ्य महकमा से जुड़े होने के चलते प्रैक्टिस करते हैं और इसीलिए इलाके को लोग इन्हें डॉक्टर कहने लगे हैं. पत्नी और डॉक्टर विशाल सक्सेना की उम्र में करीब 15 साल का अंतर है.

विशाल सक्सेना की मानें तो उनके घर में कुछ दिन पहले सौरभ सक्सेना नाम का एक इलेक्ट्रिशियन घर में बिजली का कुछ काम करने के लिए आया था. घर में कई दिन तक बिजली का कामकाज हुआ. इसी दौरान सौरभ सक्सेना पत्नी के करीब पहुंच गया. आरोप है की पत्नी शिखा सक्सेना और इलेक्ट्रीशियन सौरभ सक्सेना के बीच नजदीकियां बढ़ गई और इसके बाद दोनों को वह कांटे की तरह खटकने लगे. जब उन्होंने दोनों के मिलने का विरोध किया तो उन्हें रास्ते से हटाने का षड्यंत्र बना लिया गया.

Add Zee News as a Preferred Source

आरोप है कि 3 दिन पहले 28 अक्टूबर की रात में पत्नी शिखा ने दूध में नशे की गोलियां देकर पहले बेहोश कर दिया फिर अपने प्रेमी सौरव सक्सेना को बुलाकर उनके हाथ पांव बांधकर मकान के पीछे के हिस्से में डाल दिया जिससे कि उनकी चीखें बाहर तक ना आ सके और इसके बाद सौरभ सक्सेना ने शराब पी ली और वह शराब के नशे में सो गया. मौका पाकर वह किसी तरह घर से बाहर निकले और उनकी आवाज़ सुनकर पड़ोसियों ने उनके हाथ पांव खोलकर उन्हें बंधन मुक्त कराया.

आरोपी पत्नी घर छोड़कर फरार

वहीं अब थाना सुभाष नगर पुलिस में पीड़ित पति विशाल चंद्र सक्सेना की शिकायत पर आरोपी पत्नी शिखा सक्सेना और सौरभ सक्सेना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अब अपनी जांच पड़ताल शुरू कर दी है. वही आरोपी पत्नी मुकदमा दर्ज होते ही घर छोड़कर फरार हो गई है। फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से विशाल चंद्र सक्सेना के दरबारी पर पुलिस को तैनात कर दिया गया है.