Bareilly News: बरेली में फर्जी क्लीनिक पर महिला की मौत, संचालक समेत कई पर FIR

Bareilly News/अजय कश्यप: बरेली में एक क्लीनिक पर इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई. महिला का नाम गीता था, जो रहपुरा जागीर गांव की निवासी थी. इलाज के दौरान उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने पर क्लीनिक का स्टाफ फरार हो गया. इसके बाद परिजनों ने महिला को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) ले गए, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया

कहां का है ये घटना?

दरअसल, ये मामला फतेहगंज पश्चिमी कस्बा की बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार, गीता का इलाज कस्बे के एक निजी क्लीनिक में चल रहा था. इलाज के दौरान उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई. आरोप है कि स्थिति गंभीर होने पर क्लीनिक का पूरा स्टाफ मौके से फरार हो गया. परिजन किसी तरह गीता को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

क्लीनिक को सील कर दिया

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, चिकित्सा प्रभारी डॉ. संचित शर्मा ने कार्रवाई करते हुए उक्त क्लीनिक को सील कर दिया. जांच में क्लीनिक से एक्सपायरी दवाएं बरामद हुई और वहां कोई पंजीकरण प्रमाणपत्र भी नहीं मिला.

मृतका के पति छेदा लाल ने क्लीनिक संचालक डॉ. ओमप्रकाश, डॉ. नवल किशोर, डॉ. प्रेम किशोर, कंपाउंडर जितेंद्र व अन्य के खिलाफ तहरीर देकर सख्त कार्रवाई की मांग की है. चिकित्सा प्रभारी डॉ. शर्मा ने क्लीनिक पर नोटिस चस्पा कर तीन दिन में वैध प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. उन्होंने चेतावनी दी है कि तय समय में कागजात न मिलने पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

और पढे़ं:

पति-पत्नी के झगड़े में मचा खूनी तांडव! ससुर को दामाद ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट, सास सहित तीन घायल