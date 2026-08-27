बरेली में सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत, भीड़ और गर्मी से बिगड़ी थी हालत

भगदड़ की बात, लेकिन मौत की वजह पर तस्वीर अलग

शुरुआती जानकारी में कार्यक्रम के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने और कुछ महिलाओं के गिरने की बात सामने आई थी. हालांकि, उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार मधू सिंह की हालत गर्मी और उमस के कारण बिगड़ने की बात कही जा रही है. ऐसे में घटना को लेकर सामने आई अलग-अलग जानकारियों के बीच वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट करना जरूरी है.