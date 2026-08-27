बरेली में सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत, भीड़ और गर्मी से बिगड़ी थी हालत

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बरेली/अजय कश्यप: बरेली में भाजपा मेयर उमेश गौतम और पार्थ गौतम के सामूहिक रक्षाबंधन समारोह के दौरान एक महिला की तबीयत अचानक बिगड़ गई. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं राखी बांधने के लिए पहुंची थीं. इसी दौरान गर्मी और उमस के बीच महिला की हालत खराब हो गई. उसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.
मधू सिंह के रूप में हुई महिला की पहचान
मृतका की पहचान मधू सिंह के रूप में हुई है. घटना की सूचना मिलते ही कार्यक्रम स्थल पर मौजूद लोगों में अफरा-तफरी मच गई. महिला को आनन-फानन में अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन चिकित्सकों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी.
बरेली क्लब में आयोजित हुआ था कार्यक्रम
यह सामूहिक रक्षाबंधन समारोह थाना कैंट क्षेत्र स्थित बरेली क्लब में आयोजित किया गया था. कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई थीं. भीड़ और उमस के बीच अचानक महिला की तबीयत बिगड़ने से मौके पर हड़कंप मच गया.
भगदड़ की बात, लेकिन मौत की वजह पर तस्वीर अलग
शुरुआती जानकारी में कार्यक्रम के दौरान भगदड़ जैसी स्थिति बनने और कुछ महिलाओं के गिरने की बात सामने आई थी. हालांकि, उपलब्ध ताजा जानकारी के अनुसार मधू सिंह की हालत गर्मी और उमस के कारण बिगड़ने की बात कही जा रही है. ऐसे में घटना को लेकर सामने आई अलग-अलग जानकारियों के बीच वास्तविक परिस्थितियों को स्पष्ट करना जरूरी है.
परिजनों ने पुलिस कार्रवाई से किया इनकार
महिला की मौत के बाद पुलिस ने मामले की जानकारी जुटाई. हालांकि, परिजनों ने किसी तरह की पुलिस कार्रवाई कराने से इनकार कर दिया है. फिलहाल घटना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर भी जानकारी जुटाई जा रही है.
बड़े आयोजनों में भीड़ प्रबंधन पर सवाल
बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी वाले आयोजनों में गर्मी, भीड़ और आपात स्थिति से निपटने के इंतजाम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं. बरेली की इस घटना के बाद भी ऐसे कार्यक्रमों में पर्याप्त चिकित्सा सहायता, पेयजल, वेंटिलेशन और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्था को लेकर सवाल उठना स्वाभाविक है.
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