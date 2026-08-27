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बरेली में सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत, भीड़ और गर्मी से बिगड़ी थी हालत

Bareily News: बरेली में भाजपा मेयर उमेश गौतम के सामूहिक रक्षाबंधन समारोह में भीड़ और भगदड़ की वजह से महिला की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया.

Written ByZee Media Bureau
Published: Aug 27, 2026, 07:51 PM IST|Updated: Aug 27, 2026, 08:14 PM IST
बरेली में सामूहिक रक्षाबंधन कार्यक्रम में महिला की मौत, भीड़ और गर्मी से बिगड़ी थी हालत

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