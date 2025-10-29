बरेली में विवाहिता की बेरहमी से हत्या, गला रेतकर बेड के नीचे छिपाया शव, पति और देवर पर लगे ये संगीन आरोप

Bareilly Murder Case/अजय कश्यप: बरेली में विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जब प्रेम विवाह के एक साल बाद ही घर में विवाहिता की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद घर के बाहर ताला लगाकर घटना को लूट दिखाने की कोशिश की गई. मायके वालों की तहरीर और घटनास्थल की जांच के बाद एसपी उत्तरी के निर्देश पर पुलिस ने पति और देवर को हिरासत में ले लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

क्या है ये पूरा मामला?

बताया जा रहा है कि पीलीभीत हाईवे पर हरदुआ गांव के सामने ओम सिटी में हाफिजगंज क्षेत्र के कमुआ गांव निवासी अनिल की अनिता से करीब 1 साल पहले धूमधाम से प्रेम विवाह हुआ था. उसने बताया कि मंगलवार सुबह दोनों भाई काम पर निकल गए थे. इस बीच किसी ने घर में घुसकर अनीता की गला काटकर हत्या कर दी. शाम को दोनों लौटे तो घर में ताला लगा देखा. अनीता का मोबाइल नंबर बंद था.

हत्याकांड के जांच में जुटी पुलिस

पड़ोसियों से जानकारी के बाद भी अनीता का पता नहीं चला तो ताला तोड़कर अंदर घुसे, बेड के पास अनीता का शव पड़ा देखा. पुलिस पूछताछ में अनीता के भाई चंद्रपाल ने बताया कि ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. चंद्रपाल की तहरीर पर बहनोई अनिल, देवर सचिन और सास-ससुर समेत पांच लोगों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दे दी है.

एसपी ग्रामीण के निर्देश पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति और देवर को हिरासत में ले लिया. इनमें पति की भूमिका ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है. एसपी ने बताया कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा.

