Zee UP-Uttarakhandबरेली

बरेली में विवाहिता की बेरहमी से हत्या, गला रेतकर बेड के नीचे छिपाया शव, पति और देवर पर लगे ये संगीन आरोप

Bareilly Murder Case: बरेली में एक विवाहिता की गला रेतकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है. खून से लथपथ उसका शव घर से ही बरामद किया गया है. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच शुरू कर दी है. पढ़िए पूरी डिटेल... 

Oct 29, 2025, 10:37 AM IST
Bareilly News

Bareilly Murder Case/अजय कश्यप: बरेली में विवाहिता की हत्या का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जब प्रेम विवाह के एक साल बाद ही घर में विवाहिता की हंसिया से गला रेतकर हत्या कर दी गई. हत्या के बाद घर के बाहर ताला लगाकर घटना को लूट दिखाने की कोशिश की गई. मायके वालों की तहरीर और घटनास्थल की जांच के बाद एसपी उत्तरी के निर्देश पर पुलिस ने पति और देवर को हिरासत में ले लिया. दोनों से पूछताछ की जा रही है.

क्या है ये पूरा मामला?
बताया जा रहा है कि पीलीभीत हाईवे पर हरदुआ गांव के सामने ओम सिटी में हाफिजगंज क्षेत्र के कमुआ गांव निवासी अनिल की अनिता से करीब 1 साल पहले धूमधाम से प्रेम विवाह हुआ था. उसने बताया कि मंगलवार सुबह दोनों भाई काम पर निकल गए थे. इस बीच किसी ने घर में घुसकर अनीता की गला काटकर हत्या कर दी. शाम को दोनों लौटे तो घर में ताला लगा देखा. अनीता का मोबाइल नंबर बंद था.

हत्याकांड के जांच में जुटी पुलिस
पड़ोसियों से जानकारी के बाद भी अनीता का पता नहीं चला तो ताला तोड़कर अंदर घुसे, बेड के पास अनीता का शव पड़ा देखा. पुलिस पूछताछ में अनीता के भाई चंद्रपाल ने बताया कि ससुराल वाले उसको दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे. चंद्रपाल की तहरीर पर बहनोई अनिल, देवर सचिन और सास-ससुर समेत पांच लोगों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप लगाकर तहरीर दे दी है.

एसपी ग्रामीण के निर्देश पर थाना पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर पति और देवर को हिरासत में ले लिया. इनमें पति की भूमिका ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है. एसपी ने बताया कि जल्द ही सच सामने आ जाएगा.

बरेली में विवाहिता की बेरहमी से हत्या, बेड के नीचे छिपाया शव,पति और देवर पर लगे आरोप
महिलाओं से आभूषण लूटने वाला टप्पेबाज गैंग का एनकाउंटर, तीन बदमाश गोली लगने से घायल
इलाहाबाद हाईकोर्ट से जुड़ी बड़ी खबर, ठगी मामले में फरार काशिफ की याचिका पर सुनवाई आज
सहारा इंडिया में फंसे PF रकम से जुड़ी खबर! बकाया जमा करने को विभाग ने उठाया ये कदम
UP News: अब स्कूलों में बनेगा किचन गार्डन, मिड डे मील में परोसी जाएगी ये सब्जियां
ज्ञानवापी मामले में ऐतिहासिक फैसले का दिन,कोर्ट निरीक्षण आज,बदले जाएंगे सीलिंग कपड़े
उत्तराखंड में ठंड का जबरदस्त आगाज, बारिश-बर्फबारी से सीमान्त इलाकों में लुढका पारा
सनातन और श्रीराम का विरोध बर्दाश्त नहीं....रवि किशन ने खेसारी पर चलाए सियासी बाण
बुलंदशहर के अनूपशहर में 1 से 10 नवंबर तक भारी वाहनों की एंट्री बैन, जानिये वजह
कास्टिज्म नहीं, राष्ट्रिज्म चाहते हैं..धीरेंद्र शास्त्री ने की हिंदू राष्ट्र की मांग