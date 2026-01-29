Advertisement
मामी–भांजे के अवैध रिश्ते ने ली मामा की जान, चारपाई पर दबोचकर बेरहमी से कर दी हत्या

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेत कर हत्या कर दी.  इस घटना के बाद गांव में हड़कंप मच गया. वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. 

 

Jan 29, 2026, 11:57 AM IST
Shahjahanpur News
Shahjahanpur News

Shahjahanpur News/शिव कुमार: उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले में पति की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां कलयुगी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेत कर हत्या कर दी. पत्नी के अपने भांजे के साथ अवैध संबंध थे जिसको लेकर यह हत्या हुई है. फिलहाल पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर कार्यवाही शुरू कर दी है. 

कहां की है ये घटना?
दिल दहला देने वाली यह घटना पुवाया थाना क्षेत्र के थाना पुवाया क्षेत्र के भटपुरा चंटू गांव की है. यहां के रहने वाले 30 साल के बलराम की धारदार हथियार से गला गलत काटकर हत्या कर दी. हत्या का आरोप उसकी पत्नी पूजा और उसके प्रेमी आदेश पर लगा है. मृतक के भाई राजू ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि बलराम की पत्नी पूजा का उसके भांजे के साथ अवैध संबंध थे. जिसमें पति बलराम लगातार इसका विरोध कर रहा था. 

बिस्तर पर मिली खून से लतपथ शव
इसी बात से नाराज होकर मृतक की पत्नी पूजा ने अपने भांजे और उसके दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पति को चारपाई पर दबोच लिया और उसकी गला काटकर हत्या कर दी. सुबह उसकी लाश खून से लगभग बिस्तर पर मिली. सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है. घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ लग गई. फिलहाल पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस का कहना है कि इस मामले में तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

मृतक के भाई ने क्या कहा?
मृतक का भाई राजू ने बताया कई बार दोनों को बात करते हुए पकड़ा गया था. जिसके बाद भईया ने रिस्ता खत्म करने की बता कही थी,अक्सर इसको लेकर घर में विवाद होता रहता था. कल मैं भागवत कथा सुनने गया था और देर रात को घर आकर अपने घर सो गया जिसके बाद मुझे सुबह इस बता का जानकारी हुई है. मेरे भाभी और भांजे का संबंध बहुत महिनों से चल रहा था. 

एसपी का बयान
एसपी ग्रामीण दीक्षा भवरे कि आज सुबह 112 पर सूचना मिली थी जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची जहां पर मृतक बलराम बिस्तर पर मिला जहां पर उसकी पत्नी भी मौजूद थी. जब उससे पूछताछ किया गया तो पता चला कि मृतक की पूजा का अपने भांजे के साथ अवैध संबंध थे जिसको लेकर यह हत्या हुई है. जिसमें तीन लोग थे. अभी तीनों आरोपी फरार चल रहे हैं. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. 

Shahjahanpur News

