Bareilly News: शरीर पर कई चोट के निशान... लोहे की सरियों पर बेल्ट से लटका मिला युवक, परिजन बोले—यह सुसाइड नहीं, हत्या!

बरेली न्यूज/अजय कश्यप : उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के प्रतिष्ठित कॉलेज कैंपस से सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. घटना के बाद पूरे कॉलेज परिसर में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों की सूचना पर तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सोमवार सुबह करीब 11 बजे कॉलेज के प्राचार्य के आवास के पीछे लोहे की सरियों से बनी बीम पर एक युवक बेल्ट से लटका हुआ दिखाई दिया. शुरुआत में किसी को समझ नहीं आया कि युवक कौन है और वह यहां कैसे पहुंचा? कुछ ही देर में आसपास मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दे दी. बारादरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया. इस दौरान कॉलेज में मौजूद छात्रों और कर्मचारियों में दहशत का माहौल बना रहा.

हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी

युवक की मौत की खबर जैसे ही इलाके में फैली, वहां भारी भीड़ जमा हो गई. परिजन बार-बार यही कह रहे थे कि उनकी नजर में यह आत्महत्या नहीं, बल्कि साजिश के तहत की गई हत्या है. मृतक के भाई और बहन ने पुलिस से इंसाफ की मांग की है. आरोप लगाया कि किसी ने उसे बहला-फुसलाकर कॉलेज परिसर में बुलाया और बाद में उसकी हत्या कर दी.परिवार का आरोप है कि बिहारी के शरीर पर कुछ निशान भी दिखाई दे रहे थे, जिसकी वजह से उन्हें और अधिक शक हो रहा है. हालांकि, पुलिस ने अभी किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से मना किया है और मामले की बारीकी से जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने कब्जे में लिया शव

मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाया और पंचनामा भरते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के कारणों पर स्पष्ट जानकारी मिलेगी, फिलहाल पुलिस मृतक युवक की पृष्ठभूमि, उसकी गतिविधियों और उससे जुड़े लोगों की जानकारी एकत्र कर रही है। इस संबंध में कॉलेज प्रशासन से भी पूछताछ की जाएगी.



