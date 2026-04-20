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शादी में नहीं मिला बुलावा, तो ट्रैक्टर लेकर मचाया तांडव… दहशत में आए मेहमान

Shahjahanpur News: शाहजहांपुर जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने गुस्से में आकर शादी समारोह को ही रणभूमि बना दिया. मामला थाना कटरा क्षेत्र के कटरा-खुदागंज मार्ग स्थित एक मैरिज हॉल का है.

 

Written By  Zee Media Bureau|Edited By: Shailesh Yadav|Last Updated: Apr 20, 2026, 01:00 PM IST
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सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI
सांकेतिक तस्वीर. क्रेडिटGemini AI

शाहजहांपुर/शिव कुमार:  उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले  में एक युवक ने मैरिज हाल में जमकर तांडव किया.  ऐसा बताया जा रहा है कि युवक को शादी समारोह में नही बुलाया गया. जबकि उसकी पत्नी मायके पक्ष की ओर से दावत में शामिल होने आई थी. इस बात से नाराज युवक ने मैरिज हाल में आकर पत्नी के साथ मारपीट की. फिर कुछ देर बाद युवक ट्रैक्टर लेकर मैरीज हालत में आ गया.

उसने परिसर में ट्रैक्टर से कई चक्कर लगाए. इस बीच लोग बाल बाल बच गए. उसके बाद ट्रैक्टर से युवक ने मैरिज हाल का गेट तोड़ दिया. घटनाक्रम सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. कटरा थाना प्रभारी ने कहा कि दोनो पक्ष आपस में बैठकर मामले का निस्तारण कर रहे हैं.

क्या है पूरा मामला?
जानकारी के अनुसार, तिलहर थाना क्षेत्र के एक मोहल्ले के रहने वाले व्यक्ति ने बेटी की शादी बरेली भुता थाना क्षेत्र में तय की थी. उनकी शादी समारोह का कार्यक्रम थाना कटरा क्षेत्र के कटरा-खुदागंज मार्ग स्थित एक मैरिज हॉल में किया गया. इस शादी में कटरा थाना क्षेत्र के रहने वाले संजीव की पत्नी वर पक्ष के बुलावे पर मायके पक्ष की ओर से शामिल होने आई थी. लेकिन इस शादी में संजीव को नही बुलाया गया था. पत्नी द्वारा शादी में शामिल होने पर संजीव नाराज हो गया. 

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मारपीट के बाद शादी में हंगामा
बताया जा रहा है कि रात में संजीव शादी में समारोह में आया और फिर उसने पत्नी के साथ मारपीट की. मारपीट के बाद शादी समारोह में हंगामा हुआ और वह वहां से चला गया. कुछ देर बाद रात में ही संजीव ट्रैक्टर लेकर मैरिज हाल आ गया. उसने मैरिज हॉल के परिसर में गोल गोल कई चक्कर लगाए. युवक शराब के नशे में बताया जा रहा है. इस बीच ट्रैक्टर से कई लोग बाल बाल बच गए. 

थाना प्रभारी ने क्या बताया?
उसके बाद युवक ट्रैक्टर लेकर मैरिज हॉल के अंदर गया और गेट तोड़ दिया. उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस ने दोनों में समझौता कराने में जुटी है. जबकि ट्रैक्टर से किया गया तांडव सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है. कटरा थाना प्रभारी ने बताया कि मारपीट की सूचना नही है. पति पत्नी के बीच विवाद होने की जानकारी है. युवक शराब के नशे में था. उसको गिरफ्तार करना या हिरासत में लेने जैसी कोई बात नही है. दोनो पक्ष आपस में बैठकर मामले का निस्तारण कर रहे हैं. 

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