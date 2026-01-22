'मेरी बहन की हत्या हुई है…' लव जिहाद की शिकार बनी राजस्थान की 'सीता', बरेली में फंदे से लटका मिला शव

Bareilly News: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में राजस्थान की एक युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. राजस्थान के भरतपुर जिले की रहने वाली 30 वर्षीय सीता का शव बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव परा बहाउद्दीनपुर में नन्हे उर्फ जहूर के घर में फंदे से लटका मिला. घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल, मृतका के भाई मुकेश ने गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि नन्हे उर्फ जहूर करीब डेढ़ साल पहले राजस्थान के भरतपुर में प्लंबर का काम करता था. इसी दौरान उसने सीता से संपर्क बढ़ाया और उसे अपने प्रेमजाल में फंसा लिया. मुकेश का आरोप है कि जहूर ने सीता को बहला-फुसलाकर बरेली ले आया और वहां अपनी पहचान छिपाकर या झांसा देकर उससे शादी की. शादी के बाद से ही सीता को प्रताड़ित किया जाने लगा.

मारपीट और उत्पीड़न के आरोप

बता दे कि पोस्टमार्टम हाउस पर मौजूद भाई मुकेश ने कहा कि उसकी बहन के साथ जहूर आए दिन मारपीट करता था. दोनों के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे. मुकेश का दावा है कि सीता वहां सुरक्षित नहीं थी और उसे लगातार मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था. उसने इस घटना को आत्महत्या नहीं, बल्कि हत्या करार दिया है और दोषी को कड़ी सजा की मांग भी की है.

Add Zee News as a Preferred Source

जानें घटना स्थल पर क्या हुआ ?

परिजनों के अनुसार, बुधवार शाम जब जहूर काम से घर लौटा तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था. काफी देर तक खटखटाने के बाद भी जब कोई जवाब नहीं मिला, तो दरवाजा तोड़ा गया.अंदर सीता का शव पंखे के कुंडे से लटका मिला.इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस की जांच तेज

सूचना मिलते ही सीओ नितिन कुमार और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की.पुलिस ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए हैं. थानाध्यक्ष ने बताया कि फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हैं इंतजार

पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह बताया जा सकेगा कि मामला आत्महत्या का है या हत्या का. परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी. फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी हुई है.

यह भी पढ़ें : शक बना मौत की वजह! हापुड़ में पडोसियों ने महिला को पीट-पीटकर मार डाला, शव रखकर परिजनों ने किया हंगामा

