मस्जिद में नमाज पढ़ने को लेकर जानलेवा हमला, पेट्रोल डालकर लगाई युवक को आग, लेकिन पुलिस जांच बदली पूरी तस्वीर

Budaun News: उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले से इंसानियत को झकझोर देने वाली घटना सामने आई है. इस्लामनगर थाना क्षेत्र के मोहल्ला मुस्तफाबाद नई बस्ती में रहने वाले 20 वर्षीय युवक महबूब* को तीन युवकों ने खंभे से बांधकर पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया. चीख-पुकार सुनकर पहुंचे लोगों ने किसी तरह आग बुझाई और युवक की जान बचाई. वह बुरी तरह झुलस गया है और उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है.

नमाज पढ़ने को लेकर हुआ था विवाद

जानकारी के अनुसार, महबूब गुरुवार को सहसवान रोड स्थित मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था. वहीं नमाज के दौरान महबूब की मोहल्ले के तीन युवकों से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी. लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करा दिया. लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि यह मामूली सी रंजिश अगले दिन भयानक रूप ले लेगी.

शुक्रवार सुबह खंभे से बांधकर आग लगाई

शुक्रवार की सुबह जब महबूब फिर नमाज पढ़कर घर लौट रहा था, तभी वही तीन युवक रास्ते में मिल गए. आरोप है कि उन्होंने महबूब को रस्सियों से खंभे से बांध दिया, उस पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की. उसकी चीखें सुनकर आस-पड़ोस के लोग दौड़े और आरोपियों को भगाया और आग की लपटों में घिरे महबूब को बचाया.

अस्पताल में भर्ती,हालत गंभीर

स्थानीय लोगों ने झुलसे हुए महबूब को तुरंत रुदायन सीएचसी पहुंचाया, जहां से डॉक्टरों ने उसकी हालत नाजुक देखते हुए हायर सेंटर रेफर कर दिया. परिजनों का कहना है कि जिन तीन लड़कों से गुरुवार को विवाद हुआ था, उन्हीं ने इस वारदात को अंजाम दिया है.

पुलिस जांच ने पलटी घटना की तस्वीर

इस सनसनीखेज घटना की जानकारी मिलते ही डायल 112 पुलिस और अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच की घटना की पूरी तस्वीर ही बदल दी. पुलिस के मुताबिक महबूब खुद ही पेट्रोल पंप से बोतल में पेट्रोल लेकर आ रहा था और उसने खुद ही अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाई है.

मगर पुलिस का यह बयान चौंकाने वाला है कि भला महबूब ने खुद को आग के हवाले क्यों किया.

