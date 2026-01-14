सरकारी थाली में घोटाले की मिलावट! बलरामपुर मिड-डे मील में बड़ा खेल;और तीन पर गिरी गाज

बलरामपुर न्यूज/पवन कुमार तिवारी : उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में मध्यान्ह भोजन योजना से जुड़े बहुचर्चित घोटाले में पुलिस ने बुधवार को एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है. सरकारी दस्तावेजों में कूटरचना कर 11 करोड़ रुपये से अधिक के सरकारी धन का गबन करने के मामले में कोतवाली नगर पुलिस ने तीन और अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है. इस प्रकरण में अब तक कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई अन्य की भूमिका की जांच अभी जारी है.

क्या हैं पूरा मामला ?

दरअसल यह मामला थाना कोतवाली नगर में दर्ज मुकदमा संख्या 297/2025 से जुड़ा है, जो धारा 409 (आपराधिक न्यासभंग), 467, 468, 471 (कूटरचित दस्तावेज), 120बी (षड्यंत्र) और 201 के तहत दर्ज किया गया है। इस मामले की शुरुआत 26 नवंबर 2025 को हुई, जब जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शुभम शुक्ला ने जांच के बाद पुलिस को तहरीर देकर मध्यान्ह भोजन योजना में बड़े स्तर पर वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी दी.

तीन अभियुक्तों की ताजा गिरफ्तारी

बुधवार को पुलिस को मुखबिर खास से सूचना मिली कि मामले में वांछित कुछ आरोपी अलग-अलग स्थानों पर मौजूद हैं. सूचना के आधार पर कोतवाली नगर पुलिस टीम ने दबिश देकर तीन अभियुक्तों वकील अहमद नूरी (40 वर्ष), मोहम्मद मुख्तार (45 वर्ष) और मोहम्मद नजीर (40 वर्ष) को गिरफ्तार किया. तीनों आरोपी थाना पचपेड़वा क्षेत्र के रहने वाले बताए जा रहे हैं.गिरफ्तारी के बाद सभी अभियुक्तों को न्यायालय में पेश किया जा रहा है.पहले भी हो चुकी हैं 9 गिरफ्तारियां बाकी है.

Add Zee News as a Preferred Source

अहमद खान समेत नौ अभियुक्तों

पुलिस इससे पहले भी इस मामले में जिला समन्वयक (डीसी एमडीएम) फिरोज अहमद खान समेत नौ अभियुक्तों को गिरफ्तार कर चुकी है. गिरफ्तार आरोपियों में प्रधानाध्यापक, मध्याह्न भोजन से जुड़े कर्मचारी और अन्य सहयोगी शामिल हैं. पुलिस का कहना है कि यह एक संगठित गिरोह था, जिसने लंबे समय से सरकारी धन को ठिकाने लगाने का नेटवर्क तैयार कर रखा था.

मध्यान्ह भोजन योजना में हेर फेर

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि अभियुक्तों ने मध्यान्ह भोजन योजना की भुगतान प्रक्रिया में ही हेरफेर कर दी. सबसे पहले बेसिक शिक्षा विभाग के आईवीआरएस पोर्टल से विद्यालयों में नामांकित छात्रों की संख्या निकाली जाती थी. इसके बाद शासन द्वारा निर्धारित कन्वर्जन कॉस्ट के अनुसार छात्रों की संख्या को गुणा कर एक्सेल शीट तैयार की जाती थी.यह एक्सेल शीट बीएसए कार्यालय से होते हुए वित्त लेखा अधिकारी द्वारा परीक्षण के बाद जिलाधिकारी के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जाती थी. जिलाधिकारी से अनुमोदन मिलने के बाद इसे पीएफएमएस पोर्टल पर अपलोड कर विद्यालयों के खातों में धनराशि भेजी जानी थी.

आरोप है कि इसी स्तर पर सबसे बड़ा खेल किया गया.मूल एक्सेल शीट को अपलोड न कर उसमें फेरबदल कर दिया जाता था. कुछ चुनिंदा विद्यालयों के खातों में धनराशि बढ़ा दी जाती थी, जबकि उतनी ही राशि अन्य विद्यालयों के खातों से घटा दी जाती थी. इस तरीके से कुल स्वीकृत धनराशि में कोई अंतर नहीं दिखता था और गबन आसानी से छुपा लिया जाता था.

राशि का बंटवारा जैसे होता था

जिन विद्यालयों के खातों में अतिरिक्त धनराशि भेजी जाती थी, वहां के प्रधानाध्यापक, ग्राम प्रधान और विद्यालय प्रबंधन समिति (एसएमसी) के अध्यक्ष मिलकर रकम निकाल लेते थे. इसके बाद यह धनराशि आपस में बांट ली जाती थी. पुलिस के अनुसार इस कूटरचना से सरकारी खजाने को 11 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है, हालांकि जांच पूरी होने के बाद यह राशि और बढ़ सकती है.

जांच जारी, और गिरफ्तारियों की संभावना

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूरे नेटवर्क की गहराई से जांच की जा रही है. बैंक खातों, भुगतान विवरण और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान की जा रही है और आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां संभव हैं.पुलिस का दावा है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और गबन की एक-एक रकम की रिकवरी की जाएगी.