Siddharthnagar News: 12वीं टॉपर सिमरन साहनी बनीं DM, बचपन में देखा था जिलाधिकारी बनने का सपना पूरा हुआ

Siddharthnagar News:उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति के तहत इंटरमीडिएट टॉपर सिमरन साहनी को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया. डीएम की कुर्सी संभालकर उन्होंने फरियाद सुनी और प्रोत्साहन पाया. कार्यक्रम में 40 मेधावी छात्रों को सम्मानित कर बेटियों को आगे बढ़ाने का संदेश दिया गया.
Siddharthnagar/Salman Aamir: उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन शक्ति फेज 5.0 के तहत सोमवार को सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित विशेष कार्यक्रम में एक अनोखी पहल देखने को मिली. राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज डुमरियागंज की मेधावी छात्रा और इंटरमीडिएट की जिला टॉपर सिमरन साहनी को एक दिन का जिलाधिकारी बनाया गया. सिमरन ने डीएम कार्यालय पहुंचकर न केवल कार्यभार संभाला बल्कि फरियादियों की शिकायतें सुनी.
यूपी बोर्ड में जिला टॉपर बनी सिमरन
सिमरन साहनी ने यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले के कुल 28 राजकीय विद्यालयों में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए. उनकी इस उपलब्धि को देखते हुए प्रशासन ने उन्हें "एक दिन का जिलाधिकारी" बनाने का अवसर दिया. जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने सिमरन से उनके करियर को लेकर बातचीत की और भविष्य की योजनाओं के बारे में जाना.
मेधावी छात्रों को किया गया सम्मानित
कार्यक्रम के दौरान जिले के कुल 40 मेधावी छात्रों को भी सम्मानित किया गया. इनमें से 20 छात्र हाईस्कूल और 20 छात्र इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने वाले रहे. जिलाधिकारी ने सभी को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की.
गर्व और प्रेरणा की अनुभूति
डीएम की कुर्सी पर बैठकर सिमरन साहनी ने कहा कि वह आज खुद को बेहद गर्वित महसूस कर रही हैं. उनका सपना है कि वह भी एक दिन आईएएस बनकर देश की सेवा करें. उन्होंने प्रशासन को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस अवसर ने उन्हें और भी प्रेरित किया है.
बेटियों को आगे बढ़ाने का संदेश
जिलाधिकारी डॉ. राजा गणपति आर ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप मिशन शक्ति के तहत जिले में विभिन्न कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं. इन्हीं में से एक पहल के तहत मेधावी बेटियों को आगे बढ़ाने और उन्हें शिक्षा व नेतृत्व की दिशा में प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जा रहा है एक दिन की जिलाधिकारी" बनाने की इस परंपरा से निश्चित रूप से अन्य बेटियों को भी प्रेरणा मिलेगी.
