यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व शाखा प्रबंधक पवन पाल सिंह पर गिरी गाज

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव : उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में लोन वितरण के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 21 करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड और शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पवन पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी को मनकापुर बस स्टॉप के पास से पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के अनुसार, पवन पाल सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंक की नीतियों और आरबीआई व नाबार्ड के दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जी लोन बांटे. इस घोटाले को अंजाम देने के लिए उसने बैंक के अन्य कर्मचारियों, खाताधारकों और अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिना पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के अपने परिवारजनों और गिरोह के सदस्यों को भी लोन स्वीकृत कर दिया.

205 खाताधारकों के नाम

नगर कोतवाली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुल 205 खाताधारकों के नाम पर लोन वितरित किए गए, जबकि इसके अलावा बैंक के पांच आंतरिक खातों से भी अवैध निकासी की गई. इस पूरे फर्जीवाड़े में कुल 2147.78 लाख रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया, जिसमें से पांच आंतरिक खातों से 46.13 लाख रुपये अनाधिकृत रूप से निकालकर गबन कर लिए गए.

16 लोगों को नामजद ?

इस मामले में नगर कोतवाली थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। पहले मुकदमे में पवन पाल सिंह समेत कुल 16 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरे मुकदमे में भी पवन पाल सिंह आरोपी है और कई अन्य लोगों की भूमिका की जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि पहले मुकदमे में फरार चल रहे 15 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला बैंकिंग सिस्टम में गहरी साजिश और मिलीभगत का नतीजा है. मामले की जांच को और विस्तारित किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घोटाले की रकम कहां-कहां और किन-किन लोगों तक पहुंची. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता के पैसों की भरपाई के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे

