Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3078627
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व शाखा प्रबंधक पवन पाल सिंह पर गिरी गाज

Gonda News: गोंडा जिले में लोन वितरण के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 21 करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड और शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पवन पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.

Written By  Jyoti Kumari|Last Updated: Jan 18, 2026, 06:07 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

यूपी कोऑपरेटिव बैंक में 21 करोड़ का महाघोटाला, पूर्व शाखा प्रबंधक पवन पाल सिंह पर गिरी गाज

गोंडा न्यूज/अतुल कुमार यादव : उत्तर प्रदेश गोंडा जिले में लोन वितरण के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा करते हुए नगर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने करीब 21 करोड़ रुपये के घोटाले के मास्टरमाइंड और शाखा के तत्कालीन प्रबंधक पवन पाल सिंह को गिरफ्तार कर लिया है.आरोपी को मनकापुर बस स्टॉप के पास से पकड़कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया.

क्या है पूरा मामला ?
जानकारी के अनुसार, पवन पाल सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान बैंक की नीतियों और आरबीआई व नाबार्ड के दिशा-निर्देशों को ताक पर रखकर सुनियोजित तरीके से बड़े पैमाने पर फर्जी लोन बांटे. इस घोटाले को अंजाम देने के लिए उसने बैंक के अन्य कर्मचारियों, खाताधारकों और अपने करीबी लोगों के साथ मिलकर एक संगठित गिरोह बनाया. जांच में सामने आया है कि आरोपी ने बिना पात्रता और आवश्यक दस्तावेजों के अपने परिवारजनों और गिरोह के सदस्यों को भी लोन स्वीकृत कर दिया.

205 खाताधारकों के नाम
नगर कोतवाली पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि फर्जी दस्तावेजों के सहारे कुल 205 खाताधारकों के नाम पर लोन वितरित किए गए, जबकि इसके अलावा बैंक के पांच आंतरिक खातों से भी अवैध निकासी की गई. इस पूरे फर्जीवाड़े में कुल 2147.78 लाख रुपये की धनराशि का दुरुपयोग किया गया, जिसमें से पांच आंतरिक खातों से 46.13 लाख रुपये अनाधिकृत रूप से निकालकर गबन कर लिए गए.

Add Zee News as a Preferred Source

16 लोगों को नामजद ?
इस मामले में नगर कोतवाली थाने में दो अलग-अलग मुकदमे दर्ज हैं। पहले मुकदमे में पवन पाल सिंह समेत कुल 16 लोगों को नामजद किया गया है, जबकि दूसरे मुकदमे में भी पवन पाल सिंह आरोपी है और कई अन्य लोगों की भूमिका की जांच चल रही है. पुलिस का कहना है कि पहले मुकदमे में फरार चल रहे 15 आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा.

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह घोटाला बैंकिंग सिस्टम में गहरी साजिश और मिलीभगत का नतीजा है. मामले की जांच को और विस्तारित किया जा रहा है ताकि यह पता लगाया जा सके कि घोटाले की रकम कहां-कहां और किन-किन लोगों तक पहुंची. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जनता के पैसों की भरपाई के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे

यह भी पढ़ें : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और कंप्यूटर बाबा धरने पर बैठे, प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या स्नान विवाद गरमाया
 

 

TAGS

gonda news

Trending news

Avimukteshwaranand
स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद-कंप्यूटर बाबा धरने पर बैठे, मौनी अमावस्या स्नान विवाद बढ़ा
Fatehpur News
पत्नी ने प्रेमिका संग रच दी पति की हत्या,समलैंगिक रिश्ते बना वजह
Kalindri Express bomb threat
पहले तेजस फिर कालिंदी एक्सप्रेस में बम की सूचना, रेलवे में मचा हड़कंप
Greater Noida news
'मैं मरना नहीं चाहता...' दो घंटे तक मदद के लिए चिल्लाता रहा 'युवराज'
Pratapgarh News
प्रतापगढ़ में किन्नर गुटों की खूनी जंग! 20 से अधिक हमलावरों ने किया हमला
haridwar news
हरिद्वार में दर्दनाक सड़क हादसा, कार की ई-रिक्शा से भीषण टक्कर में 3 की मौत
first indian flag hoisting
120 सालों में अब तक कितनी बार बदला जा चुका है राष्ट्रीय ध्वज? कौन थे डिजाइनर
Jhansi News
प्रेमिका की गला दबाकर हत्या, फिर 7 दिनों तक एक-एक अंग जलाया...प्रेमी बना दरिंदा
chitrakoot news
आस्था पर हमला? चित्रकूट में दर्जनों बंदरों की मौत, खून से लथपथ शव देख सहमे लोग
up encounter news
गाज़ीपुर और नोएडा में पुलिस की कार्रवाई, मुठभेड़ में इनामिया बदमाश व लुटेरे गिरफ्तार