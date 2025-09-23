यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये जरूरी काम

गोंडा/अतुल कुमार यादव: यूपी के गोंडा जिले में 29 अशासकीय सहायता प्राप्त(एडेड) कॉलेज में तैनात 600 से अधिक अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इसकी वजह सभी टीचर्स और कर्मियों का मानव संपदा पोर्टल पर अब तक डेटा फीड नहीं किया है. 25 सितंबर तक यह काम करना है, अगर इस अवधि तक सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर डाटा नहीं फीड किया तो सैलरी रुक सकती है.

सीएम योगी ने जताई नाराजगी

सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को 25 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर साथी विद्यालय के प्रबंधकों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने वह सभी कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर 25 सितंबर तक हर हाल में डाटा फीड कर दें. कई बार के निर्देश के बाद भी इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी नाराजगी जताई है.

एडेड विद्यालयों में मचा हड़कंप

वेतन रोकने के निर्देश से गोंडा के 29 एडेड विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति है. दरअसल गोंडा जिले के एडेड कॉलेज में बड़े पैमाने पर अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है. जिसकी जांच एसआईटी द्वारा बीती 5 सालों से की जा रही है. ऐसे में एसआईटी जांच के आड़ में ही मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापकों और कर्मचारियों का डाटा नहीं फीड किया जा रहा है.

क्यों खड़े हो रहे सवाल?

बिना डाटा फीड किए ही जिला वित्त एवं लेखा विभाग बेसिक द्वारा इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिमा वेतन भी दिया जा रहा है जबकि इनका मानव संपदा पोर्टल पर कोई डाटा ही नहीं फीड है. विद्यालयों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम, पता, उनके शैक्षिक रिकॉर्ड, पारिवारिक सदस्यों का विवरण, नॉमिनी आदि के विवरण उपलब्ध कराने हैं. प्रबंधक बार-बार निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं. राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा पहले से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड है.

