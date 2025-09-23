यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये जरूरी काम
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2933534
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

यूपी के इस जिले में 600 से ज्यादा शिक्षकों की सैलरी पर संकट, अब तक नहीं किया ये जरूरी काम

Gonda News: गोंडा के 29 एडेड कॉलेजों के  600 से ज्यादा अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इन्होंने अब तक मानव संपदा पोर्टल पर डेटा फीड नहीं किया है. 25 सितंबर तक यह काम करना अनिवार्य है.

Edited By:  Shailjakant Mishra|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 23, 2025, 01:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gonda News (सांकेतिक तस्वीर)
Gonda News (सांकेतिक तस्वीर)

गोंडा/अतुल कुमार यादव: यूपी के गोंडा जिले में  29 अशासकीय सहायता प्राप्त(एडेड) कॉलेज में तैनात 600 से अधिक अध्यापकों और कर्मचारियों के वेतन पर अब संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इसकी वजह सभी टीचर्स और कर्मियों का मानव संपदा पोर्टल पर अब तक डेटा फीड नहीं किया है. 25 सितंबर तक यह काम करना है, अगर इस अवधि तक सभी अध्यापकों और कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर डाटा नहीं फीड किया तो सैलरी रुक सकती है.

सीएम योगी ने जताई नाराजगी
सभी अध्यापकों और कर्मचारियों को 25 सितंबर तक मानव संपदा पोर्टल पर साथी विद्यालय के प्रबंधकों को भी निर्देश दिया गया है कि अपने वह सभी कर्मचारियों का मानव संपदा पोर्टल पर 25 सितंबर तक हर हाल में डाटा फीड कर दें. कई बार के निर्देश के बाद भी इस पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई. इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय ने भी नाराजगी जताई है. 

एडेड विद्यालयों में मचा हड़कंप
वेतन रोकने के निर्देश से गोंडा के 29 एडेड विद्यालयों में हड़कंप की स्थिति है. दरअसल गोंडा जिले के एडेड कॉलेज में बड़े पैमाने पर अध्यापकों और कर्मचारियों की नियुक्ति को लेकर के फर्जीवाड़ा हुआ है. जिसकी जांच एसआईटी द्वारा बीती 5 सालों से की जा रही है. ऐसे में एसआईटी जांच के आड़ में ही मानव संपदा पोर्टल पर अध्यापकों और कर्मचारियों का डाटा नहीं फीड किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

क्यों खड़े हो रहे सवाल?
बिना डाटा फीड किए ही जिला वित्त एवं लेखा विभाग बेसिक द्वारा इन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रतिमा वेतन भी दिया जा रहा है जबकि इनका मानव संपदा पोर्टल पर कोई डाटा ही नहीं फीड है. विद्यालयों को अपने शिक्षकों व कर्मचारियों के नाम, पता, उनके शैक्षिक रिकॉर्ड, पारिवारिक सदस्यों का विवरण, नॉमिनी आदि के विवरण उपलब्ध कराने हैं. प्रबंधक बार-बार निर्देश के बाद भी इसका पालन नहीं कर रहे हैं. राजकीय विद्यालयों के शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों का पूरा ब्योरा पहले से मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड है.

पत्नी को करंट लगाकर उतारा मौत के घाट, ससुर के संपत्ति नहीं देने पर दामाद का खूनी खेल

 

TAGS

gonda news

Trending news

Ghaziabad Women Police Encounter
सॉरी मैम, अब नहीं..गाजियाबाद में महिला पुलिस टीम ने हिस्ट्रीशीटर को किया लंगड़ा
UP Politics
आजम खान की रिहाई और BSP में जाने की अटकलों पर अखिलेश का बड़ा बयान, जानिए क्या कहा
Sonbhadra News
सोनभद्र में 25-25 हजार के 2 बदमाशों का हाफ एनकाउंटर, जवाबी कार्रवाई में लगी गोली
UP Home Guard Vacancy 2025
UP होमगार्ड भर्ती 2025 में बड़े बदलाव,शिक्षा,उम्र,फिजिकल के नियम कड़े,देखें डिटेल्स
Shardiya Navratri 2025
जंगल में बसा है लेहड़ा देवी का दरबार, महाभारत काल से है इस मंदिर का कनेक्शन!
Gorakhpur Deepak murder case
गोरखपुर में दीपक हत्याकांड में एक्शन,पिपराईच थानेदार सस्पेंड,9 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर
Aligarh road accident
अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर कार और मिनी बस में टक्कर के बाद लगी आग, 5 लोग जिंदा जले
Azam Khan out of jail
सीतापुर जेल से बाहर आए आजम खान! जेल के बाहर समर्थकों का हुजूम,रुचि वीरा भी पहुंची
aligarh latest news
पानीपुरी खाने वाले सावधान! अलीगढ़ में गोलगप्पे के पानी में निकला मेंढक का बच्चा
Bareilly latest news
I Love Mohammad पोस्टर हटाने वाले के हाथ काट दूंगा- बयान देने वाले डॉ. नफीस पर FIR
;