12 साल की बेटी को उठा लाऊंगा....शादीशुदा बॉयफ्रेड के बेटे ने दी महिला को धमकी..लाखों की ठगी के बाद मुंबई की पीड़िता हलकान

Balrampur News: यूपी के बलरामपुर के एक युवक पर महाराष्ट्र की रहने वाली युवती ने शारीरिक शोषण और ठगी का आरोप लगाया है. निकाह का वादा कर मुकरने के बाद उसने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है. पढ़ें खबर

Edited By:  Preeti Chauhan|Last Updated: Dec 23, 2025, 07:42 AM IST
पवन कुमार त्रिपाठी/बलरामपुर: यूपी के बलरामपुर के उतरौला से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. जहां पर महाराष्ट्र के मुमरा (मुंबई) निवासी एक महिला ने उतरौला कोतवाली क्षेत्र के निवासी युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, धोखाधड़ी, जालसाजी और जान से मारने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़िता ने पुलिस से मामले में एफआईआर दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है. आरोपों से इलाके में हड़कंप मच गया है.

पढ़िए पूरा मामला
पीड़िता शाहिदा बानो के अनुसार वर्ष 2024 में उसकी मुलाकात उतरौला निवासी नियाज़ अहमद कुरैशी से हुई थी. इसके बाद फरवरी 2025 से दोनों के बीच लगातार मोबाइल पर बातचीत शुरू हुई. महिला का आरोप है कि अगस्त 2025 में जब वह उतरौला आई, तब आरोपी ने उसे आकाश गेस्ट हाउस में ठहराया, जहां शादी का भरोसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए. इसके बाद अयोध्या, मुंबई और पुणे के विभिन्न होटलों में भी आरोपी ने निकाह का झांसा देकर कई बार उसका शोषण किया.

पीड़िता का कहना है कि आरोपी ने खुद को उतरौला में करोड़ों रुपये की संपत्ति और जमीन का मालिक बताते हुए भविष्य में साथ रहने और निकाह करने का वादा किया.  इसी भरोसे में आकर उसने आरोपी को नकद, बैंक ट्रांसफर और सोने के जेवर गिरवी रखकर कुल लगभग 4.85 से 4.95 लाख रुपये दिए. आरोप है कि यह रकम आरोपी के अलावा उसके परिजनों और सहयोगियों को भी दी गई. महिला का यह भी कहना है कि आरोपी के सऊदी अरब जाने का हवाई किराया भी उसी ने वहन किया.

पीड़िता के अनुसार आरोपी विदेश से लौटने के बाद भी न तो उससे निकाह किया और न ही दी गई रकम वापस की. जब महिला ने अपने रुपये और न्याय की मांग की तो आरोपी, उसके रिश्तेदारों और सहयोगियों ने फोन पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी. आरोप है कि महिला और उसके बच्चों को नुकसान पहुंचाने की धमकियां भी दी गईं. इतना ही नहीं, कुछ पुलिसकर्मियों का नाम लेकर उसे डराने का भी प्रयास किया गया.

पीड़िता का कहना है कि वह लगातार भय और तनाव में जीवन जी रही है तथा उसे अपने और बच्चों के जान-माल का गंभीर खतरा है. उसने कोतवाली उतरौला में तहरीर देकर आरोपी नियाज़ अहमद कुरैशी और उसके सहयोगियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तारी, कानूनी कार्रवाई और सुरक्षा की मांग की है. इस संबंध में फिलहाल पुलिस प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मामले में तहरीर मिलने के बाद जांच की प्रक्रिया चल रही है.

