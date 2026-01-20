Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand3080695
Zee UP-Uttarakhandबस्ती

टीचर पत्नी की हत्या के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, किचन में पड़ा मिला था शव, अवैध संबंधों के शक में उजड़ा परिवार

Ambedkarnagar Crime News: अंबेडकरनगर में अवैध संबंधों के शक में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया. पति ने प्राइवेट स्कूल में टीचर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए. पुलिस ने आरोपी पति और सास-ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. 

Written By  Pradeep Kumar Raghav |Last Updated: Jan 20, 2026, 05:47 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

टीचर पत्नी की हत्या के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, किचन में पड़ा मिला था शव, अवैध संबंधों के शक में उजड़ा परिवार

अनूप प्रताप सिंह/अंबेडकरनगर: अंबेडकरनगर में अवैध संबंधों के शक में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया. पति ने प्राइवेट स्कूल में टीचर अपनी पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी. दो मासूम बच्चे अनाथ हो गए. पुलिस ने आरोपी पति और सास-ससुर को गिरफ्तार कर लिया है. 

खबर लिखी जा रही है....

Add Zee News as a Preferred Source

TAGS

Ambedkarnagar newsUP Crime news

Trending news

chitrakoot news
एक गलत कदम से चित्रकूट में घर बसने से पहले प्रेमी प्रेमिका ने दी जान
Ambedkarnagar news
टीचर पत्नी की हत्या के मामले में भाजपा नेता गिरफ्तार, किचन में पड़ा मिला था शव
balrampur news
बलरामपुर के लोगों को मिली बड़ी सौगात, पुलिस ने लौटाए 25 लाख के गुमशुदा स्मार्टफोन
aligarh latest news
अलीगढ़ में बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी! मस्जिद सहित कई संस्थानों पर लगे लाल निशान
Etah news
बेटा ही निकला कातिल! एटा में 4 लोगों के हत्याकांड में चौंकाने वाला खुलासा
jalaun news
पानी भरते समय फिसला पैर! जालौन में 14 साल की छात्रा की कुएं में गिरकर मौत
software engineer death case
सॉफ्टवेयर इंजीनियर मौत मामले में बड़ा एक्शन, नामजद बिल्डर गिरफ्तार, CM योगी ​की नजर
gonda news
पुलिस की नाक के नीचे से निकल गया अपराधी! 50 हजारी गैंगस्टर ने कोर्ट में किया सरेंडर
UP Political News
यूपी की राजनीति में ब्राह्मण कार्ड की नई बिसात, 2027 से पहले सपा का बड़ा दांव
jalaun news
कागजी मौत का शिकार बुजुर्ग ! जिंदा होकर भी तीन साल से पेंशन के लिए भटक रहे