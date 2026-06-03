बस्ती में कानूनगो रिश्वत लेते गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ दबोचा, तहसील में मचा हड़कंप

बस्ती/राघवेंद्र कुमार: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है. इस कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों के बीच अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के अनुसार, सदर तहसील में तैनात कानूनगो अशरफी लाल पर रिश्वत मांगने का आरोप था. शिकायत मिलने के बाद एंटी करप्शन टीम ने पूरे मामले की जांच की और योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करते हुए आरोपी कानूनगो को रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ लिया. टीम ने मौके पर ही आरोपी को हिरासत में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी.

गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम आरोपी कानूनगो से पूछताछ कर रही है. यह भी पता लगाया जा रहा है कि कहीं इस मामले में अन्य लोग भी शामिल तो नहीं हैं. टीम रिश्वतखोरी से जुड़े सभी पहलुओं की गहन जांच कर रही है.

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तहसील परिसर में हुई इस कार्रवाई की खबर फैलते ही कर्मचारियों और आम लोगों की भीड़ जुट गई. लोग पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चा करते नजर आए. वहीं प्रशासनिक अधिकारियों ने भी मामले पर नजर बनाए रखी है.

भ्रष्टाचार के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एंटी करप्शन टीम की यह कार्रवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है. अब सभी की निगाहें जांच के अगले चरण और आरोपी के खिलाफ होने वाली आगे की कानूनी कार्रवाई पर टिकी हुई हैं. फिलहाल, बस्ती सदर तहसील में एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त संदेश गया है.

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